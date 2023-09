Tödlicher Tauchunfall im Sündhäuser See: Opfer werden obduziert Stand: 11.09.2023 18:35 Uhr Wieso sind eine Frau und ein Mann aus Niedersachsen bei einem Tauchgang im Sundhäuser See in Thüringen gestorben? Aufschluss darüber soll eine Obduktion geben. Ein dritter Taucher konnte sich retten.

Die 29-jährige Frau und der gleichaltrige Mann waren am Samstag tot aus dem rund 30 Meter tiefen See geborgen worden. Der dritte Taucher aus der Gruppe, ein 33-Jähriger, konnte sich den Angaben zufolge noch selbst an die Wasseroberfläche retten. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Zu seinem aktuellen Zustand konnte ein Polizeisprecher am Montag nichts sagen.

Taucher sollen eher unerfahren gewesen sein

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte es nach Angaben der Polizei am Wochenende vermutlich Probleme mit der Ausrüstung gegeben. Diese wurde sichergestellt und soll auf eventuelle Unregelmäßigkeiten untersucht werden. Ob die Taucherinnen und Taucher eine eigene oder eine Leih-Ausrüstung nutzten, war am Montag noch unklar. Sie sollen "eher unerfahrene" Taucher gewesen sein, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Unfallhergang. Erst Mitte August war eine 40 Jahre alte Frau bei einem Tauchunfall im Sundhäuser See schwer verletzt worden. Hinweise auf Fremdverschulden gab es in dem Fall laut Polizei bisher nicht.

Weitere Informationen 3 Min Ermittlungen nach tödlichem Tauchunfall bei Hemmoor Die Ursache für den Tod der 30-Jährigen aus Hessen ist noch unklar. In sechs Jahren gab es im Kreidesee bereits fünf tote Taucher. (07.08.2023) 3 Min Todesursache bei Tauchunfall im Kreidesee steht fest Nach dem Tod einer 30-jährigen wird nun laut Staatsanwaltschaft gegen den Tauchlehrer und einen Begleiter ermittelt. (12.08.2023) mehr