Tief bringt Niedersachsen neuen Schnee - Gefahr von Glätte Stand: 29.11.2023 08:03 Uhr Das Schneetief "Oliver" beschert Deutschland derzeit Winterwetter. In Teilen Niedersachsen hat es geschneit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im ganzen Land vor Glätte - es gab bereits Unfälle.

Der DWD warnt für Mittwoch im ganzen Land bis zum Vormittag vor Glätte. Abgesehen von den Ostfriesischen Inseln sowie den westlichen Landesteilen gebe es einen bis fünf Zentimetern Neuschnee - lokal seien auch zehn Zentimeter möglich. Zurzeit beherrscht polare Meeresluft das Wetter in Norddeutschland. "Da nistet sich tatsächlich so eine frühwinterliche Phase bei uns in Niedersachsen ein," sagte der Meteorologe Ronny Büttner vom Wetterdienst Wetterwelt dem NDR Niedersachsen.

In der Nacht zu Mittwoch ist im Landkreis Bassum (Landkreis Diepholz) bei schneebedeckter Fahrbahn ein Auto gegen einen Baum geschleudert. Der Beifahrer wurde schwer, die Fahrerin leicht verletzt. Auf der A28 bei Westerstede (Landkreises Ammerland) sind bei Glatteis mindestens zwei Autos zusammengestoßen. Auch im Landkreis Friesland und in der Wesermarsch gab es laut Polizei mehrere Unfälle. Insgesamt ist es laut Polizei in der Nacht zu elf witterungsbedingten Unfällen gekommen. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es eine Reihe von Verkehrsunfällen gegeben. Die Polizei mahnt, Verkehrsteilnehmer sollten ihr Verhalten anpassen.

Warnung: Schneeverwehungen im Harz

Im Harz kann es laut DWD in hohen Lagen zu schweren Sturmböen und zu Schneeverwehungen kommen: Wegen der lockeren Schneedecke könnten hier Straßen und Schienen stellenweise unpassierbar sein. Bereits am Wochenende hatte im Harz Schneefall eingesetzt - auf dem Brocken liegen bereits mehr als 30 Zentimeter. Lifte und Pisten sind aber noch geschlossen, sie öffnen ihren Betrieb erst am 16. Dezember.

AUDIO: Wetterexperte: "Schneefall wird uns tagsüber beschäftigen" (28.11.2023) (3 Min) Wetterexperte: "Schneefall wird uns tagsüber beschäftigen" (28.11.2023) (3 Min)

"Warme Kleidung sollte parat liegen"

Mit Blick auf die kommenden zwei Wochen, sagt Büttner: Für die Nacht zu Donnerstag und die Nacht zu Freitag erwartet der Wetterexperte mäßigen bis teils strengen Frost. In den kommenden 10 bis 14 Tagen bleibe es dann auch voraussichtlich kalt. Es könne immer wieder zu Glatteis kommen und: "Warme Kleidung sollte parat liegen."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.11.2023 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr