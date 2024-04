Tarifergebnis im ÖPNV: Mehr Freizeit für Bus- und Stadtbahnfahrer Stand: 11.04.2024 15:40 Uhr Für die Beschäftigten von sieben kommunalen Verkehrsbetrieben in Niedersachsen gilt bald ein neuer Tarifvertrag. Laut ver.di bekommen mehr Urlaub und höhere Zuschläge.

Die neuen Regelungen für die Beschäftigten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) treten am 1. August in Kraft, wie ver.di am Donnerstag mitteilte. "Wir konnten bei einer kurzen Laufzeit spürbare Entlastung für alle Beschäftigten erreichen und die Entgelttabelle attraktiver gestalten", sagte Verhandlungsführer Marian Drews laut Mitteilung. Der Tarifvertrag gelte bis Ende 2025. Ver.di habe nicht nur Verbesserungen erreichen, sondern auch schlechtere Arbeitsbedingungen verhindern können.

Tarif gilt für BSVG, GÖVB, Osnabus, Üstra und weitere Betriebe

Das Ergebnis der fünf Verhandlungsrunden zwischen Gewerkschaft und Verkehrsunternehmen gilt für die Beschäftigten der Braunschweiger Verkehrsgesellschaft (BSVG), Göttinger Verkehrsbetriebe (GÖVB), von Osnabus und SWO Mobil in Osnabrück, Stadtbus Goslar, der Üstra Hannover, des Stadtwerkeverkehr Wilhelmshaven und der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG).

