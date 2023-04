Stand: 29.04.2023 11:26 Uhr Tag der offenen Tür: 25 Jahre Marinemuseum in Wilhelmshaven

Das Deutsche Marinemuseum in Wilhelmshaven feiert heute sein 25-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Geplant sind unter anderem zahlreiche kostenlose Führungen. Neben verschiedenen Aktionen für Besucherinnen und Besucher läuft am Mittag auch das Traditionsboot "Nordwind" nach zweijähriger Werftzeit wieder in den Museumshafen ein. Laut eigenen Angaben zählt das deutsche Marinemuseum in Wilhelmshaven seit 1998 jährlich mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher und gehört damit zu den erfolgreichsten Museen in Niedersachsen. Das Marinemuseum verfügt über einen angeschlossenen Museumshafen und liegt am Südstrand der Jadestadt. Ein Förderverein aus Bürgerinnen und Bürgern gründete 1998 das Museum, das seitdem die wechselvolle Marine-Geschichte im Spiegel von Politik, Kultur und Gesellschaft von 1848 bis in die Gegenwart zeigt.

AUDIO: Wilhelmshaven: Gute Jahresbilanz für Marinemuseum (1 Min) Wilhelmshaven: Gute Jahresbilanz für Marinemuseum (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.04.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Deutsche Marine