Süß, süßer, am süßesten: Die Berberlöwen-Drillinge im Zoo Hannover Stand: 31.03.2023 19:25 Uhr Zuchterfolg im Zoo Hannover: Die am 20. Februar geborenen drei jungen Berberlöwen entwickeln sich prächtig. Außerdem hat man bei der ersten Untersuchung das Geschlecht der Löwen feststellen können.

"Die Geschwister sind ein Männchen und zwei Weibchen", teilte der Zoo am Freitag mit. Das Gewicht der Jungtiere habe sich in etwa verdreifacht, sie wiegen jetzt zwischen 4,3 und fünf Kilogramm. Noch seien die kleinen Löwen sehr tapsig, aber in ein paar Wochen soll ein erster Ausflug auf die Außenanlage folgen - dann werden die seltenen Berberlöwen auch erstmals für die Besucherinnen und Besucher des Zoos zu sehen sein. Schon jetzt gibt es allerdings Videoaufnahmen der süßen Tiere.

In der freien Wildbahn ausgestorben

In der freien Wildbahn sind Berberlöwen nach Informationen des Zoos Hannover seit Mitte des 20. Jahrhunderts ausgestorben. Lebende Exemplare gebe es nur noch geschützt in Zoos, seit 2010 gehören sie auch zum Bestand in Hannover. Dort hat es bereits zwei Würfe bei den Berberlöwen geben: 2011 hatte das Berberlöwen-Paar Binta und Chalid zweifachen, 2014 dreifachen Nachwuchs. Für die Eltern der kleinen Drillinge, Vater Basu und Mutter Zara, ist es jeweils der erste Nachwuchs.

