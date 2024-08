Sternschnuppen-Nächte in Niedersachsen - die Perseiden am Maximum Stand: 12.08.2024 13:03 Uhr In dieser Nacht sind wieder zahlreiche Sternschnuppen am Nachthimmel zu sehen. Auch in Niedersachsen ist das Naturphänomen zu bestaunen - und das ganz ohne besondere Ausrüstung.

Jedes Jahr zu ungefähr der gleichen Zeit lässt sich das Phänomen der Perseiden beobachten. Mitte August kreuzt die Erde die Bahn des Kometen Swift-Tuttle, wobei Staubpartikel aus dem Schweif des Kometen in die Erdatmosphäre eintreten. Das Verglühen der Partikel ist als leuchtender Streifen am Nachthimmel wahrnehmbar - Sternschnuppen.

AUDIO: Die Perseiden beginnen: Drei Tipps für die Sternschnuppenjagd (3 Min) Die Perseiden beginnen: Drei Tipps für die Sternschnuppenjagd (3 Min)

Wetterdienst: Sternenklare Nacht

Um die Sternschnuppen besonders gut sehen zu können, sollten Sternegucker einen möglichst dunklen Standort aufsuchen. Das menschliche Auge benötigt etwa eine halbe Stunde, um sich optimal an das Sehen in der Dunkelheit anzupassen. Handys und Taschenlampe sollten dabei im besten Fall nicht genutzt werden. Mit Blick gen Nordosten steht dem Sternschnuppen-Spektakel dann nichts mehr im Wege. Denn: Auch das Wetter soll mitspielen. Laut Deutschem Wetterdienst wird die Nacht zu Dienstag in Niedersachsen meist sternenklar.

