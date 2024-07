Steigt der Preis für das Deutschlandticket ab Herbst? Stand: 08.07.2024 16:15 Uhr Das Deutschlandticket könnte schon ab dem Herbst deutlich teurer werden. Am Montag haben die Verkehrsministerinnen und -minister der Länder auf einer Sonderkonferenz über seine Zukunft beraten.

von Sophie Mühlmann

Das Deutschlandticket wird künftig mehr als 49 Euro kosten - das lasse sich wohl kaum noch verhindern, sagt Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) - zumindest ab 2025. Denn die Personal- und Energiekosten würden absehbar weiter steigen. Aber er glaubt, dass es dabei nur um einige Euro gehe, nicht um wirklich große Zehnerschritte. Der Ticketpreis bleibe dabei auf einem bezahlbaren Niveau. Man müsse den Spagat hinbekommen, die höheren Kosten abzufedern und gleichzeitig aufzupassen, dass die Abonnenten nicht abspringen.

Lies: Deutschlandticket ist ein "absolutes Erfolgsmodell"

Denn bisher sei des D-Ticket ein "absolutes Erfolgsmodell", so Lies. Und für den weiteren Erfolg müsse es verlässlich bleiben, denn je mehr Tickets verkauft würden, desto sicherer werde die Finanzierung. Ein Schritt in die richtige Richtung: An allen Hochschulen in Niedersachsen soll das Deutschlandticket zum Wintersemester das bisherige Semesterticket ersetzen - das bringt bis zu 200.000 weitere Nutzer. Aber auch das wird kaum reichen, um die Preisstabilität auch 2025 zu sichern.

Bund gibt versprochene Mittel nicht frei

Das Problem: Der Bund hat versprochene Gelder bisher nicht freigegeben, die das Deutschlandticket weiter subventionieren - und so haben die Verkehrsbetriebe keine tragfähige Planungsgrundlage. Einige erwägen deshalb bereits, das Ticket im Herbst auslaufen zu lassen. Die Folge wäre ein unüberschaubarer Flickenteppich statt eines einheitlichen, verlässlichen Angebots. Dass die Preise irgendwann steigen müssen, sei klar, sagt Joachim Behrends vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Aber die Politik müsse irgendwann einen verbindlichen Fahrplan vorlegen.

D-Ticket wird von Bund und Ländern subventioniert

Bund und Länder subventionieren das Angebot mit je 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Im vergangenen November hatten der Bundeskanzler und die Länder vereinbart, Mittel, die 2023 nicht in Anspruch genommen worden waren, auf 2024 zu übertragen. Damit hätte der Preis von 49 Euro garantiert werden können - doch das Geld ist bis jetzt noch nicht geflossen und so wackelt diese Preisgarantie. Die vorhandenen Subventionen reichen nur aus, um das Ticket bis September zu finanzieren. Immerhin: Am Montag ließ Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) verkünden, die Bundesregierung werde die Zusage nun bald umsetzen. Für die kommende Woche sei ein Kabinettsbeschluss zur entsprechenden Änderung des Regionalisierungsgesetzes geplant.

Kommunen müssten zubuttern

Für die Städte und Gemeinden bedeutet das nun, sie müssten zubuttern, um den Rabatt wenigstens halbwegs zu halten. Die Region Hannover hat zum Beispiel ausgerechnet, was sie das kosten würde: drei bis sechs Millionen Euro - und selbst damit müsste das neue Ticket bis zu zehn Euro teurer werden.

Kritik am D-Ticket für den ländlichen Raum

Diese Unsicherheit sei ein "schlechtes Zeichen für den Öffentlichen Nahverkehr", meint auch Stephan Meyn vom niedersächsischen Städte- und Gemeindebund. Allerdings sieht er das Deutschlandticket schon lange mit Skepsis. "Für den ländlichen Raum ist das Ticket gar nicht so ein Riesenerfolg", so Meyn. "Es bringt ja nicht viel, wenn vielerorts trotzdem kein Bus fährt."

CDU fordert Ausbau der Infrastruktur

Ähnliches kritisiert die Opposition in Niedersachsen: Auf dem Lande habe das Ticket keinen Einfluss auf den Umstieg vom Auto auf die Bahn, so der CDU-Verkehrspolitiker Marcel Scharrelmann. "Es bleibt dabei: Erst der Ausbau der Infrastruktur und eine bessere Anbindung ländlicher Gebiete, damit ein günstiges Ticket nicht nur Menschen in urbanen Zentren zugutekommt." Dort sei ein Großteil tatsächlich vom Auto auf den ÖPNV umgestiegen - dank guter Anbindungen.

Ticket muss attraktiv bleiben

Die Attraktivität von Bus und Bahn müsse verbessert werden, das gibt auch Verkehrsminister Lies zu. Allerdings dürfe eine bessere Infrastruktur auf keinen Fall durch einen noch höheren Preis für das Deutschlandticket finanziert werden, wie es Bundesfinanzminister Lindner (FDP) fordert. "Diese Diskussion verunsichert die Menschen und wir verlieren Kunden, die wir gerade erst gewonnen haben", so Lies.

Lies: "Image des ÖPNV durch gute Angebote weiter zu verbessern"

Im Flächenland Niedersachsen nutzen laut einer Evaluation des VDV im Moment 12,4 Prozent der Über-14-Jährigen das Deutschlandticket. Das sind im Vergleich zum Bundesdurchschnitt deutlich weniger - dort liegt die Quote bei 18 Prozent. Trotzdem, so Verkehrsminister Lies, sei das D-Ticket wichtig für die Mobilitätswende: "Unsere Aufgabe besteht nun darin, dass wir uns nach der Sommerpause gemeinsam mit dem Bund zusammensetzen, um das D-Ticket langfristig zu sichern und um das Image des ÖPNV durch gute Angebote weiter zu verbessern."

