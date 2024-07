Start der Sommerferien in NRW: Auf den Autobahnen wird es eng Stand: 06.07.2024 11:50 Uhr In Nordrhein-Westfalen haben am Freitag die Sommerferien begonnen. Zum Wochenende rechnet der ADAC daher mit einer "Sommerstauwelle" in Richtung Nord- und Ostseeküste. Autofahrende müssen Geduld mitbringen.

Auf den Autobahnen 1 und 7 gibt es derzeit mehrere Abschnitte mit erhöhtem Verkehrsaufkommen: So herrschen etwa auf der A7 zwischen Dreieck Walsrode und Dorfmark neun Kilometer Stau, rund um den Elbtunnel in Südrichtung vom Dreieck Hamburg-Nordwest bis Waltershof 10 Kilometer Stau. Auf der A1 verzeichnet das NDR Verkehrsstudio zwischen Elsdorf und Hollenstedt 15 Kilometer stockenden Verkehr wegen Bergungsarbeiten und weiter Richtung Ostsee staut es sich zwischen Scharbeutz und Ratekau auf fünf Kilometern Länge. Zehn Kilometer stockender Verkehr stören den Fluss auf der A2 zwischen Rennau und Marienborn/Helmstedt.

Schon am Freitag hatten sich auf den Strecken rund um Hannover und Hamburg erste Staus gebildet. So stockte der Verkehr beispielsweise rund um den Elbtunnel zeitweise auf bis zu zehn Kilometern Länge in Richtung Süden, in Richtung Norden auf acht Kilometer. Dort waren bis Freitagnachmittag Tunnelröhren gesperrt. Grund waren Reparaturarbeiten, nachdem ein Lkw am Donnerstag in einer der Röhren in Brand geraten war.

Dänemark- und Küstenurlauber treffen auf Rückreisende

An diesem Wochenende treffen laut ADAC Dänemark- und Küstenurlauber aus Bremen und Niedersachsen auf Reisende aus Nordrhein-Westfalen, die an die Strände wollen. Dazu kam am Freitag der normale Pendler-Verkehr rund um Hamburg sowie der Anreiseverkehr für das EM-Viertelfinale zwischen Portugal und Frankreich. "Jetzt wird es stressig auf den Autobahnen", hieß es vom ADAC. Heute und morgen sei ebenfalls mit vielen Reisenden auf den Autobahnen zu rechnen.

Ferienstart in NRW: Wo werden Staus erwartet?

Staus erwartet der ADAC in den kommenden Tagen vor allem auf der A1 in Richtung Norddeutschland, auf der A2 von Dortmund in Richtung Hannover sowie auf der A7 zwischen Hamburg und Flensburg und zwischen Hamburg und Hannover. Ein Nadelöhr für Fehmarn-Urlauber und Dänemark-Reisende ist laut ADAC die Fehmarnsundbrücke, die weiter saniert wird. Sylt-Urlauber müssten vor der Autoverladung in Niebüll mit längeren Wartezeiten rechnen, hieß es. Baustellen auf den Autobahnen könnten für zusätzliche Verzögerungen sorgen.

Diese Autobahn-Baustellen könnten für Staus sorgen

A1 Bremen-Osnabrück zwischen Lohne/Dinklage und Bramsche

A1 Fehmarn-Lübeck zwischen Pansdorf und Sereetz in beide Richtungen

A1 Hamburg-Lübeck bei Bargteheide: Wegen Brückenarbeiten wird die Autobahn in beide Richtungen auf zwei Fahrspuren verengt

A7 Hamburg - Flensburg zwischen Rastplatz Hüttener Berge und Schleswig/Schuby

A7 Hannover - Flensburg in beiden Richtungen zwischen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld

A7 bei Hamburg: Bauarbeiten südlich und nördlich des Elbtunnels

A23 Hamburg-Heide: bis Ende Juli bei Pinneberg nur einspurig befahrbar

ADAC rät: Unter der Woche fahren

Um Staus zu entgehen, rät der ADAC, am besten dienstags oder mittwochs zu fahren. Am Wochenende sollten Autofahrer laut der Verkehrsexperten außerhalb der verkehrsreichsten Tageszeiten fahren - also freitags am Vormittag oder erst am Abend, samstags ganz früh oder ab dem Nachmittag und sonntags früh morgens oder spät abends. Auch die Autobahn-Gesellschaft rät Reisenden, am Freitag in den Nachtstunden oder ab Sonntag und Montag zu fahren. Dann sei erfahrungsgemäß mit deutlich weniger Verkehr und Staus zu rechnen, hieß es.

