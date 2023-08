Starkregen führt in Cuxhaven und der Wesermarsch zu Fischsterben Stand: 17.08.2023 20:03 Uhr Wegen des Starkregens sterben in Cuxhaven und Wesermarsch momentan zahlreiche Fische. Sie haben nicht mehr genug Sauerstoff. Betroffen sind vor allem größere Gewässer.

Im Landkreis Cuxhaven sind die Gewässer Rohr, Lune und Geeste betroffen, im Landkreis Wesermarsch das Gebiet um Stedingen. Das teilten die Kommunen am Donnerstag mit. Aufgrund der starken Niederschläge in den vergangenen Tagen und Wochen seien große Wassermengen von landwirtschaftlichen Flächen, aber auch aus Siedlungs- und Gewerbegebieten in die Entwässerungsgräben und von dort in die Gewässer geflossen. Dadurch seien in größerem Maß Nährstoffe in die Gewässer gelangt, deren Zersetzung Sauerstoff zehre. Die Fische sterben in der Folge an Sauerstoffmangel.

Tote Fische in Gewässern sollen gemeldet werden

In einigen betroffenen Gewässern sei an der Oberfläche eine schmierige Schicht zu sehen. Hierbei handele es sich nicht um Öl, sondern um sogenannte Huminstoffe - organische, sich zersetzende Bodensubstanzen. Die Messwerte der anderen Substanzen Nitrat, Nitrit, Ammonium und Sulfat seien im Landkreis Cuxhaven bislang unauffällig. Die toten Fische sollen dort über die Gemeinden entsorgt werden. Der Landkreis stehe in Kontakt mit anderen Behörden und der Landwirtschaftskammer. Wer außerhalb ausgewiesener Badestellen in natürlichen Gewässern baden oder schwimmen möchte, sollte bei Auffälligkeiten das Gewässer nicht betreten. Der Landkreis Wesermarsch bat zudem darum, Sichtungen von Fischsterben zu melden.

