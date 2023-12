Schnee und Eisregen: Viele Unfälle auf glatter Straße Stand: 05.12.2023 07:04 Uhr Schnee und Eisregen sorgen seit der Nacht für glatte Straßen in Niedersachsen. Es kam bereits zu mehreren Unfällen. Die Polizei mahnt Autofahrer zur Vorsicht.

Viele Streufahrzeuge sind unterwegs und räumen den Schnee weg, sagte ein Polizeisprecher am Morgen dem NDR Niedersachsen. Dennoch müssten Autofahrer ihrer Fahrweise anpassen. Auch auf den Autobahnen ist es stellenweise glatt - als Unfallschwerpunkte gelten A1 und A7.

Glatte Straßen: Viele Unfälle mit Verletzten

Aufgrund glatter Straßen kam es bereits zu mehreren Unfällen. Meist blieb es bei Blechschäden - es gab aber auch Verletzte. Bei Wallenhorst (Landkreis Osnabrück ist am Montagabend ein 19 Jahre alter Autofahrer auf verschneiter Straße schwer verletzt worden. Beim Versuch einem Wildtier auszuweichen, ist sein Auto ins Schleudern geraten. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei mitteilte. Auf der A28 bei Oldenburg kollidierten bei glatter Fahrbahn ein Kleintransporter und ein Lastwagen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Lkw steht quer - Bundesstraße länger gesperrt

Für größere Probleme sorgen die Wetterbedingungen unter anderem auf der B75 im Landkreis Rotenburg. Dort steht ein Lkw quer auf der Fahrbahn. Die Strecke zwischen Scheeßel und Lauenbrück ist in beide Richtungen wohl noch länger gesperrt. Auch auf den Bahnverkehr wirkt sich das Wetter aus: Reisende sollen sich verspätete Züge und auf Ausfälle einstellen. Auch im Flugverkehr kommt es wegen des Wintereinbruchs in Bayern zu Einschränkungen: In Hannover wurde heute fünf Abflüge nach München gestrichen. Auch in Bremen und Hamburg fallen entsprechende Flugverbindungen aus.

Wetteraussichten: Temperaturen steigen leicht

Meteorologen hatten angesichts in der Nacht erwarteter Niederschläge vor Straßenglätte gewarnt. "Wenn die Niederschläge, egal ob Regen oder Schnee, auf die gefrorenen Böden fallen, kann es glatt werden", sagte Anne Wiese, Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Schneeregen oder Regen wurde etwa in Richtung Weser, Osnabrück und Grafschaft Bentheim erwartet. Die Höchstwerte sollen heute minus 1 Grad im Oberharz, 1 Grad in Cuxhaven und 5 Grad in Bad Bentheim erreichen.

