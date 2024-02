Schaltjahr: Regelmäßig mehr als 150 Geburten am 29. Februar Stand: 12.02.2024 09:28 Uhr Die Geburten im Februar verteilen sich dieses Jahr auf 29 statt 28 Tage - denn 2024 ist ein Schaltjahr. Am 29. Februar kommen in Niedersachsen regelmäßig mehr als 150 Kinder zur Welt.

Nicht bekannt ist allerdings, wie viele Niedersachsen an diesem Tag Geburtstag haben, so das Landesamt für Statistik. Vor vier Jahren, im Jahr 2020, waren am 29. Februar 268 Kinder zur Welt gekommen. Weitere Geburtenzahlen sahen wie folgt aus:

Im Jahr 2016: 167

Im Jahr 2012: 167

Im Jahr 2008: 161

Wenn kein Schaltjahr ist, können all jene, die am 29. Februar geboren sind, am 28. Februar oder am 1. März Geburtstag feiern. Offiziell werden sie allerdings, sofern kein Schaltjahr ist, erst am 1. März ein Jahr älter, heißt es seitens des Statistischen Bundesamtes.

Warum gibt es Schalttage?

Die Sonne braucht nicht exakt 365 Tage, um die Erde zu umrunden - sondern 365 Tage, fünf Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden. Der zusätzliche Tag im Februar wird alle vier Jahre eingeschoben, um die Abweichung zwischen dem Sonnenjahr und dem Kalenderjahr auszugleichen.

