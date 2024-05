Rundfunkbeitrag: Verbraucherzentrale warnt vor Drittanbieterportal Stand: 24.05.2024 12:44 Uhr Bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen häufen sich Beschwerden über ein Internetportal, das der Website des Rundfunkbeitrags ähnelt. Der Drittanbieter nimmt für eigentlich kostenlose Services Geld.

Wer beim Rundfunkbeitrags-Service seine neue Adresse oder Bankverbindung angeben möchte, muss dafür nichts zahlen. Vorausgesetzt, er besucht die Original-Website rundfunkbeitrag.de. Wer sich jedoch unachtsam durchs Internet bewegt, landet nach Angaben der Verbraucherzentrale Niedersachsen schnell auf der Seite eines Drittanbieters namens service-rundfunkbeitrag.de. Dieser Anbieter wirbt damit, sämtliche Anliegen rund um den Rundfunkbeitrag bequem per Online-Formular zu regeln - stellt für die Übermittlung der Daten an den Beitragsservice jedoch laut Verbraucherzentrale 29,99 Euro in Rechnung.

Seite von Drittanbieter: Kein Mehrwert, nur Kosten

Dabei bietet die Website des Drittanbieters laut Verbraucherzentrale keinerlei Mehrwert. "Alle angebotenen Änderungen können auf der Seite des Beitragsservice per Online-Formular kostenlos beantragt werden", sagt Tim-Oliver Tettinger, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Der Hinweis auf die Kosten beim Drittanbieter sei leicht zu übersehen. Ein Widerruf ist nach der Beauftragung des Anbieters nicht möglich - so lässt es sich dieser bei der Buchung bestätigen. "Das Geld ist dann leider meist verloren", sagt Tettinger.

So schützen sich Verbraucher vor Seiten von Drittanbietern:

als "Anzeige", "Gesponsert" oder "Werbung" markierte erste Treffer meiden

Ergebnisse bei Online-Suche immer genau ansehen

Impressum und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen