Rückblick: Die kuriosesten Polizeieinsätze 2024 Stand: 30.12.2024 10:45 Uhr Von der Salatschüssel als Nikolausmütze bis zu Heckendieben: 2024 gab es für die Polizei zwischen ernsthaften Einsätzen auch einiges zu Schmunzeln. Eine Auswahl der kuriosesten Einsätze in Niedersachsen.

Im März endete eine Verschönerungsaktion in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg für einen 37-Jährigen mit einem Hausverbot. Der Leiter eines Baumarkts zeigte demnach den Diebstahl einer Schaufel, einer Gießkanne sowie eines Kaktusses an. Wie die Beamten schließlich feststellten, wollte der Mann damit offenbar einen Kreisverkehr verschönern. Die Polizisten überzeugten ihn davon, den Kaktus wieder auszugraben und zurückzubringen. Im Baumarkt bekam der Mann Hausverbot.

Scharfes Diebesgut und ein müder Autodieb

Außergewöhnliches mutmaßliches Diebesgut stellte die Polizei im April in Bremerhaven sicher. Ein Mann transportierte Kanister mit 84 Kilogramm eingelegten Peperoni in einer Schubkarre. Die Beamten beschlagnahmten die scharfen Schoten sowie unter anderem Parfüm und Elektronikartikel. Leicht zu lösen war laut Polizei auch ein Fall in Osnabrück: Beamte fanden im August auf dem Beifahrersitz eines aufgebrochenen Autos einen schlafenden Mann, der offenbar nicht nur diesen, sondern noch zwei weitere Wagen aufgebrochen hatte. Ein Alkoholtest ergab demnach einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Gegen den Mann wurden Strafverfahren eingeleitet.

Katzen starten nächtliche "Putzaktion"

Haustierbesitzer kennen das Problem: Tiere verursachen viel Hausarbeit. In Bremerhaven packten im September zwei Katzen kurzerhand selbst mit an - allerdings mitten in der Nacht. Anwohner riefen die Polizei, nachdem sie ungewöhnliche Geräusche aus einer Wohnung hörten. Da niemand öffnete, musste die Feuerwehr nachhelfen. In der Wohnung fanden sie jedoch lediglich zwei Katzen vor, die offensichtlich den Staubsauger angeschaltet hatten. Die Vierbeiner seien mit einer mündlichen Ermahnung davongekommen, hieß es.

Salatschüssel sorgt für Polizeieinsatz

Mit einer kuriosen Verkleidung wollte eine 82-Jährige am Nikolaustag in Brake (Landkreis Wesermarsch) einen Bekannten am Nikolaustag überraschen. Da sie keine Nikolausmütze zur Hand hatte, setzte sie sich eine rote Salatschüssel auf den Kopf. Sie klopfte bei ihrem Bekannten an die Scheibe und versteckte sich. Dieser vermutete einen Überfall und rief die Polizei. Die 82-Jährige haben den Beamten versprochen, im kommenden Jahr auf derartige Scherze zu verzichten.

Diebe mit grünem Daumen? 30 Hecken gestohlen

Unbekannte haben in Buxtehude (Landkreis Stade) 30 frisch gepflanzte Hainbuchen ausgegraben und gestohlen. Zwischen dem 13. und dem 17. Juni entwendeten die Täter nach Polizeiangaben einen Teil der Setzlinge. Offenbar hatten sie es gezielt auf die Hainbuchen abgesehen, sagte ein Polizeisprecher. Denn die Stadt hatte im Zuge eines Radwegausbaus eine neue Heckenbepflanzung angelegt - mit zwei verschiedenen Grünpflanzen. Die Diebe gruben aber ausschließlich die Hainbuchen aus und ließen die anderen Pflanzen stehen. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Abgelegten Weihnachtsbaum geklaut

Am Morgen von Heiligabend hat eine 41-jährige Frau versucht, auf dem Northeimer Weihnachtsmarkt einen als Dekoration genutzten Nadelbaum zu entwenden. Dabei wurde sie allerdings von einer Funkstreife erwischt. Zum Diebstahl befragt, gab die Frau gegenüber der Polizei an, dass der Baum auf dem Boden gelegen habe und sowieso irgendwann entsorgt werden müsse. Die Frau musste den Baum wieder an seinen ursprünglichen Platz zurückbringen und ein Verfahren wegen Diebstahl wurde gegen sie eingeleitet.

40-Kilo-Hantel reißt Motor aus Lagerung

Unbekannte, mutmaßlich alkoholisierte Männer haben im März eine 40 Kilogramm schwere Kurzhantel auf der Berliner Straße in Göttingen liegen lassen. Ein Autofahrer konnte dem Hindernis nicht mehr rechtzeitig ausweichen und sein VW Golf kollidierte mit der Hantel. Dabei wurde der Motor seines Autos aus der Lagerung gerissen. Der Fahrer blieb unverletzt.

