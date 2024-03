Stand: 27.03.2024 19:36 Uhr Mann will mit gestohlenem Kaktus Kreisverkehr verschönern

In Friesoythe im Landkreis Cloppenburg ist am Dienstag ein Versuch gescheitert, einen Kreisverkehr spontan zu begrünen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 37-jähriger Mann in der Gartenabteilung eines Baumarktes einen Kaktus, eine kleine Schaufel und eine Gießkanne an sich genommen, um gärtnerisch am benachbarten Kreisverkehr tätig zu werden. Bezahlt hatte er die drei Artikel nicht, weshalb der Filialleiter des Marktes die Polizei verständigte. Auf Nachfrage stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mann mit dem Kaktus den Kreisverkehr verschönern und im Anschluss Gießkanne und Schaufel wieder zurück in den Baumarkt bringen wollte. Die Polizei wies den 37-Jährigen darauf hin, dass er die Dinge nicht bezahlt habe. Daraufhin habe der Mann den Kaktus wieder ausgegraben und ihn zusammen mit Schaufel und Gießkanne wieder in den Baumarkt gebracht, hieß es. Der Mann erhielt Hausverbot im Baumarkt, die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min