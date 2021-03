Reimann-Nachfolge: Daniela Behrens wird neue Ministerin Stand: 02.03.2021 10:56 Uhr Daniela Behrens tritt nach Informationen von NDR Niedersachsen die Nachfolge der zurückgetretenen Gesundheitsministerin Carola Reimann an. NDR.de zeigt ab 12 Uhr ein Statement des Ministerpräsidenten.

Stephan Weil (SPD) will die neue Ministerin in seinem Kabinett vorstellen. Behrens leitet derzeit noch die Gleichstellungsabteilung im Bundesfamilienministerium in Berlin. Die 52-Jährige kennt sich aus in Niedersachsens Landesregierung und in den Abläufen von Ministerien, denn sie war bis vor vier Jahren Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium in Hannover. Damals zog sie sich im Zuge einer Affäre um fehlerhafte Auftragsvergaben zurück. Laut Staatsanwaltschaft hatte sie sich in der Affäre aber nichts zu Schulden kommen lassen. Als Gesundheitsexpertin ist sie bislang allerdings nicht aufgefallen.

Reimann: Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen

Carola Reimann hatte gestern für ihren Rücktritt gesundheitliche Gründe angeführt. Sie müsse zeitnah in einem Krankenhaus behandelt werden und hätte deshalb ihre Amtsgeschäfte in nächster Zeit nur sehr eingeschränkt wahrnehmen können, so die 53-Jährige. In der kommenden Zeit werde es ihr nicht möglich sein, den zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geforderten "mindestens einhundertprozentigen Einsatz" zu leisten.

