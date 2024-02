Reaktivierung von Bahnstrecken: weitere Trassen ausgewählt Stand: 28.02.2024 08:53 Uhr In Niedersachsen sind sechs weitere stillgelegte Bahnstrecken in die engere Auswahl für eine mögliche Reaktivierung gerückt. Nun wird geprüft, ob dort künftig wieder Züge fahren können.

Der zuständige Parlamentarische Lenkungskreis zum Reaktivierungsprogramm des Landes Niedersachsen gab am Dienstag die neuen Strecken bekannt, die ans Schienennetz angebunden werden könnten. Laut Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) ist das Programm ein wichtiges Projekt, um den Verkehr auf der Schiene - vor allem im ländlichen Raum - voranzubringen. "Jetzt geht es darum, dass wir mit den aufrückenden Strecken zügig weiterarbeiten. Aber auch für alle anderen Vorhaben bleibt die Tür offen", sagte Lies am Dienstag.

Diese sechs Strecken sind hinzugekommen:

Friesoythe - Cloppenburg

Meppen - Essen/Oldb

Bad Bentheim - Gildehaus

Holzhausen - Bohmte

Celle - Wittingen West

Winsen - Salzhausen

Zuvor waren bereits 15 Strecken in die zweite Prüfstufe vorgerückt:

Aurich - Abelitz

Nordenham-Blexen - Nordenham

Rheine - Spelle

Lengerich - Versmold

Bad Bederkesa - Bremerhaven-Speckenbüttel

Bremerhaven - Langen

Rotenburg - Bremervörde

Lüneburg - Bleckede

Celle - Soltau

Celle - Bergen

Celle - Beckedorf (- Munster)

Celle - Lachendorf

Rinteln - Stadthagen

Bodenwerder - Emmerthal (- Hameln)

Zeven - Tostedt

Kosten-Nutzen-Plan in der dritten Stufe

Damit stehen nun insgesamt 21 von 61 eingereichten Strecken in der engere Auswahl. Für sie soll nun in einer nächsten Stufe - der dritten - ein Kosten-Nutzen-Plan erstellt werden. Im Herbst will der Arbeitskreis nach Angaben des Verkehrsministeriums dann entscheiden, welche der 21 Strecken Zukunft haben. Einen konkreten Zeitplan, wann die Strecken reaktiviert werden, gibt es noch nicht. Das Ministerium hatte das Programm zur Reaktivierung alter Bahnstrecken im April 2023 gestartet.

