Razzia im Braker Hafen: 280 Kilogramm Kokain entdeckt Stand: 04.03.2025 18:16 Uhr Am Braker Hafen (Landkreis Wesermarsch) hat es eine Razzia gegeben. Dabei wurden 280 Kilogramm Kokain am Rumpf eines Frachters aus Südamerika sichergestellt.

Zudem wurden am Montagvormittag mehrere Personen festgenommen, die in Verdacht stehen, das Rauschgift nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Das teilte das Zollfahndungsamt Hannover am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft Oldenburg mit. Demnach hätten vorherige Ermittlungen ergeben, dass sich größere Mengen Kokain auf dem Frachter aus Südamerika befinden, die vermutlich am Zielort Brake geborgen werden sollten.

Taucher wollten das Kokain am Hafen von Brake bergen

Im Zuge der Razzia hätten Spezialkräfte von Zoll und Polizei sechs Personen festnehmen können - darunter auch drei Taucher, die in der Nacht zu Montag das Betäubungsmittel bergen wollten. Zudem seien am Montag mehrere Wohnungen durchsucht worden. Die Tatverdächtigen sind im Alter von 38 bis 60 Jahren. Für vier der sechs Männer wurden Haftbefehle erteilt. Die Polizei erwartet weitere Entscheidungen des Haftrichters.

