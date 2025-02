Großeinsatz gegen Drogenhandel: Polizei durchsucht elf Gebäude Stand: 14.02.2025 17:15 Uhr Im Kampf gegen den organisierten Drogenhandel hat die Polizei Stade erneut mehrere Gebäude durchsucht, darunter ein Kulturverein und mehrere Wohnungen in Buxtehude, Jork und Hamburg. Ein Mann kam in Untersuchungshaft.

Bei dem Großeinsatz am Dienstagnachmittag wurden den Angaben zufolge größere Mengen Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente sowie Bargeld und Goldmünzen im sechsstelligen Wert sichergestellt. Zudem fanden die Einsatzkräfte mehrere Waffen. Die genaue Auswertung werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Polizei: Hauptverdächtiger in Untersuchungshaft

Im Zentrum der Ermittlungen stehen den Angaben zufolge sechs Männer und eine Frau im Alter zwischen 43 und 58 Jahren. Bereits seit August 2024 werde gegen sie wegen Handels mit Kokain "in nicht geringen Mengen" ermittelt, teilte die Polizei mit. Als mutmaßlicher Haupttäter gilt demnach ein 46 Jahre alter Mann. Er wurde bei der Razzia festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Drei weitere Menschen, die am Dienstag zunächst ebenfalls in Gewahrsam gekommen waren, seien wegen fehlender Haftgründe wieder auf freiem Fuß, hieß es.

Diente Kulturverein als Drogen-Umschlagplatz?

An dem Großeinsatz am Dienstagnachmittag waren laut den Ermittlern mehr als 100 Einsatzkräfte beteiligt, darunter ein Mobiles Einsatzkommando (MEK). Zudem setzte die Polizei Drogen- und Banknoten-Spürhunde ein. Elf Objekte wurden durchsucht: neben mehreren Wohnungen und Wohnhäusern in Buxtehude, Jork und Hamburg auch Räume eines Kulturvereins in der Buxtehuder Innenstadt. Dieser sei als Umschlagplatz in Verdacht geraten, so der Polizeisprecher. Die Räumlichkeiten seien vorläufig versiegelt worden. Die Hansestadt Buxtehude prüfe nun, ob der Kulturverein geschlossen wird.

Durchsuchungen auch in Lüneburg

Auch im Raum Lüneburg wurden zwei Wohnungen durchsucht. Dabei fanden die Beamten in einer Wohnung in Adendorf rund 5,5 Kilogramm Amphetamin, 150 Gramm Kokain und ein Kilo Cannabis. Zudem entdeckte die Polizei mehr als 150 E-Zigaretten - sogenannte Vapes - mit hohem THC-Gehalt. Neben den Drogen stießen die Beamten auch auf ein Waffenarsenal, darunter eine geladene Schusswaffe, zwei Schreckschusswaffen, Munition sowie mehrere Schlagringe, Messer und eine griffbereite Axt. Ob zwischen den Durchsuchungen ein Zusammenhang besteht, wurde nicht mitgeteilt.

