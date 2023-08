Raubüberfall auf Senior in Hemmingen - Polizei sucht Zeugen Stand: 08.08.2023 11:10 Uhr Nach einem Raubüberfall auf einen 83-jährigen Mann in Hemmingen (Region Hannover) sucht die Polizei Zeugen der Tat. Der Senior wurde bei dem Überfall in seinem Haus leicht verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brachen drei bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.30 Uhr in das Haus des Mannes im Ortsteil Westerfeld ein. Die Tatverdächtigen sollen den 83-Jährigen dann in einem Zimmer festgehalten und währenddessen sämtliche Wertgegenstände entwendet haben.

Täter entkommen unerkannt - Polizei sucht Zeugen

Die Täter haben den Angaben zufolge Schmuck, Bargeld und Elektrogeräte mitgenommen. Wie hoch der Wert der gestohlenen Gegenstände ist, sei derzeit noch unklar. Der Senior wurde durch den Raub leicht verletzt. Die drei Gesuchten waren zum Tatzeitpunkt laut Polizei vermummt und trugen allesamt Handschuhe sowie dunkle Kleidung. Die Beamten bitten Zeugen, die in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich rund um das Siedlungsgebiet in der Gustav-Pries-Straße gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

