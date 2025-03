Prozess gegen Daniela Klette wird offenbar in Reithalle verlegt Stand: 15.03.2025 19:55 Uhr Das Gerichtsverfahren gegen die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Daniela Klette soll offenbar in einer Reithalle in Verden stattfinden. Diese wird einem Zeitungsbericht zufolge seit Monaten für den Prozess umgebaut.

Das Landgericht Verden hatte den Beginn des Prozesses gegen Klette für den 25. März angesetzt. Wie der "Weser-Kurier" aus Bremen am Freitag berichtete, soll die Auftaktverhandlung in einem besonders gesicherten Saal des Oberlandesgerichts Celle stattfinden. Spätestens im Sommer werde die Verhandlung dann in die Reithalle in Verden verlegt.

Gerichtssäle nicht sicher genug?

Die Behörden haben sich dem Bericht zufolge für den "provisorischen Gerichtsort" entschieden, weil die Säle am Landgericht Verden nicht genügend Platz bieten und zudem die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen. Eine Bestätigung des Landgerichts liegt NDR Niedersachsen bislang nicht vor. Laut "Weser-Kurier" ist das Grundstück in Verden rund vier Hektar groß und abgeschottet. Die etwa 1.000 Quadratmeter große Reithalle stehe seit mehreren Jahren leer. Die Umbauarbeiten für den Prozess laufen demnach bereits seit Monaten.

Videos 4 Min Recherchen zu Daniela Klettes Leben im Untergrund Ehemalige Freunde sprechen exklusiv darüber, wie die mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin unter dem Namen Claudia gelebt hat. 4 Min

Versuchter Mord und schwerer Raub

Daniela Klette sitzt seit ihrer Festnahme im Februar 2024 in der Justizvollzugsanstalt Vechta (JVA) in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihr unter anderem versuchten Mord und schweren Raub vor. Sie soll mit ihren mutmaßlichen Komplizen, den ehemaligen RAF-Mitgliedern Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg, insgesamt 13 Überfälle auf Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein verübt haben. Die beiden Männer sind weiter auf der Flucht.

Kundgebung für Klette vor Gefängnis

Anlässlich des internationalen Tages gegen Polizeigewalt demonstrierten am Samstag rund 75 Menschen vor dem Gefängnis in Vechta. Laut Polizei handelte es sich dabei um eine Solidaritätsversammlung für die inhaftierte Klette. Teilnehmende seien zum Teil mit einem Bus aus Berlin und Magdeburg angereist, sagte eine Sprecherin. Den Angaben nach verlief die Versammlung friedlich und störungsfrei.