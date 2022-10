Pornodreh in Kirche: Strafverfahren vor Amtsgericht Achim

Stand: 04.10.2022 16:53 Uhr

Eine 37-Jährige muss sich bald wegen Störung der Religionsausübung vor dem Amtsgericht Achim verantworten. Sie soll an einem Pornofilmdreh in der evangelischen Kirche in Lunsen beteiligt gewesen sein.