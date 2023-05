Polizei gelingt bei Razzia Schlag gegen Clan-Kriminelle Stand: 11.05.2023 17:44 Uhr Der Polizei in Hannover und Hildesheim ist ein Schlag gegen kriminelle Angehörige einer Großfamilie gelungen. Die Beamten durchsuchten am Mittwoch zwölf Wohnungen, zwei Lokale und zwei Gartenlauben.

Die Objekte befanden sich laut Polizei in Hannover, Langenhagen, Ronnenberg und Bockenem. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, wurden bei den Durchsuchungen ein Kilo Heroin, 10.000 Euro Bargeld, zahlreiche Datenträger, 50 Schuss Munition und 100 Packungen Potenzmittel beschlagnahmt. Außerdem seien Vermögenswerte in Höhe von rund 450.000 Euro gesichert worden. Eine Richterin am Amtsgericht Hildesheim erließ Haftbefehle gegen neun Männer im Alter zwischen 30 und 56 Jahren sowie gegen eine 51-jährige Frau.

Polizei knackt verschlüsselte Handy-Nachrichten

Die Zentrale Kriminalinspektion Hannover und die Staatsanwaltschaft Hildesheim ermitteln laut eigenen Angaben seit 2022 wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln sowie des Handels mit Heroin im dreistelligen Kilogramm-Bereich gegen den Clan. Ausgelöst wurden die Ermittlungen demnach durch Auswertungen verschlüsselter Handy--Nachrichten der Anbieter "EncroChat" und "SkyECC".

