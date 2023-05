Schlag gegen Clan-Kriminalität: Zwei Festnahmen in Stade Stand: 01.05.2023 19:28 Uhr Am Sonntagabend gelang der Polizei und der Staatsanwaltschaft in Stade ein großer Schlag gegen die Clan-Kriminalität. Mehr als 100 Beamte waren im Einsatz. Zwei Personen wurden festgenommen.

Wie die Staatsanwaltschaft Stade und die Polizeiinspektion Stade am Montagabend in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gaben, seien mehrere Wohn-, Gewerbe- und Vereinsobjekte durchsucht worden. Zuvor habe es monatelange Ermittlungen einer Spezialeinheit des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Stade gegeben.

Einsatzkräfte finden Geld, Luxusuhren, Drogen und Schusswaffe

Die Einsatzkräfte fanden den Angaben zufolge 100.000 Euro Bargeld, diverse Luxusuhren, 350 Gramm Gold, etwa 30 Gramm Kokain, 120 Gramm Cannabisprodukte sowie sechs Glückspielautomaten. Zudem beschlagnahmten sie einen Gebäudekomplex im Wert von mindestens 800.000 Euro und eine Schusswaffe mit mehreren gefüllten Magazinen. Die Beamten nahmen zwei Beschuldigte im Alter von 33 und 53 Jahren fest. Am Montagabend wurden sie zunächst einer Haftrichterin vorgeführt und dann in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt eingeliefert. 17 Personen wurden außerdem vorläufig in Gewahrsam genommen.

Mehr als 100 schwer bewaffnete Beamte waren im Einsatz

Mehr als 100 schwer bewaffnete Beamtinnen und Beamte des Spezialeinsatzkommandos Niedersachsen sowie des Mobilen Einsatzkommandos und der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Stade unterstützten am Sonntagabend die Ermittler. Auch eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Bereitschaftspolizei war im Einsatz. Zusätzlich wurden bei den Durchsuchungen auch speziell geschulte Schutz-, Drogen- und Geldspürhunde der Polizei eingesetzt.

