Stand: 13.06.2024 19:35 Uhr Mann bricht in Tankstelle ein - und will Bierdosen bezahlen

Ein Mann ist in der Nacht zu Donnerstag in eine Tankstelle in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) eingebrochen. Eine Zeugin hatte die Polizei gegen Mitternacht informiert, dass die Person noch im Verkaufsraum stehe. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, wartete der 34-Jährige laut Polizei am Verkaufstresen auf eine Kassiererin oder einen Kassierer. Demnach hatte der Mann die verschlossene Eingangstür der Tankstelle eingetreten und die Bierdosen aus einem Kühlschrank genommen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,7 Promille. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Der genaue Tatvorwurf, etwa Einbruch, müsse noch geprüft werden, sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

