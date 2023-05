Pfingsten im Norden: Sonne satt, kein Regen und bis 22 Grad Stand: 27.05.2023 06:52 Uhr So manchem Grill im Norden dürfte am langen Pfingstwochenende ein Dauereinsatz bevorstehen: Hoch "Vera" bringt viele Sonnenstunden und warme Luft - und das bis einschließlich Pfingstmontag.

Anders als auf den Autobahnen, wo sich Reisende zu Pfingsten auf Staus einstellen sollten, bringt das Wetter keine unschönen Überraschungen. In ganz Norddeutschland soll es heiter und meist trocken bleiben. Auf Frühnebel folgen heute überall viele Stunden Sonne. Allenfalls ein paar Schönwetterwolken ziehen vorbei. In ganz Norddeutschland soll es trocken bleiben. Die Höchstwerte erreichen 13 Grad auf Wangerooge und Amrum, 16 Grad in Bremerhaven und auf dem Darß, bis zu 21 Grad am Südrand der Lüneburger Heide. Für Segler ist das Wetter eher nichts: Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

Heute: Kein Regen und über 20 Grad

In Niedersachsen ist es am Morgen oft noch neblig, später scheint fast überall die Sonne. Nur im Norden und im Bergland sind Schönwetterwolken zu erwarten. Es bleibt durchweg trocken. Hamburg erwartet ebenfalls viel Sonnenschein bei bis zu 20 Grad an der Binnenalster. Über Mecklenburg-Vorpommern ziehen gelegentlich Schönwetterwolken hinweg, es bleibt aber trocken und die Temperaturen erreichen bis zu 20 Grad in Wesenberg.

Geringes Risiko für Schauer am Pfingstsonntag

Am Sonntag bleibt es im Norden vielerorts heiter und trocken. Im Tagesverlauf ziehen von Norden her einige Wolkenfelder auf, die Schauerneigung ist aber gering. Die Temperaturen erreichen 14 bis 22 Grad. Auch am Montag soll es freundlich bleiben: Die Sonne scheint viel, nur hier und da gibt es Schönwetterwolken, es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 19 Grad. Erst zu Beginn der neuen Arbeitswoche am Dienstag soll es wieder wolkiger werden.

