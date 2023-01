Stand: 09.01.2023 18:44 Uhr Passagier raucht im Flugzeug: Urlaubsreise endet in Hannover

Ein Fluggast musste am vergangenen Freitag einen Urlaubsflieger bei einem Zwischenstopp in Hannover verlassen. Auf einem Flug von Hamburg nach Antalya habe er sich kurz nach dem Start eine Zigarette angezündet, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die Aufforderungen der Crew habe der Passagier demnach ignoriert und die Zigarette zu Ende geraucht. Zum Verhängnis wurde ihm, dass die Fluggesellschaft einen Zwischenstopp in Hannover eingeplant hatte. Dort war ein Urlaubsflug nach Antalya wegen technischer Probleme gestrichen worden. Bei dem Stopp am Hannover Airport sollten eigentlich nur Passagiere des gestrichenen Flugs zusteigen. Für den Raucher endete die Urlaubsreise allerdings: Der Kapitän schloss den 33-Jährigen vom Weiterflug in die Türkei aus. Er habe die Heimreise von Hannover nach Hamburg mit dem Zug antreten müssen, teilte die Bundespolizei mit. Er muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.01.2023 | 06:30 Uhr