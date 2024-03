Osterreiseverkehr mit vollen Autobahnen und 30 Kilometern Stau Stand: 28.03.2024 20:23 Uhr Für das Oster-Wochenende erwartet der ADAC im Norden volle Straßen. Am Gründonnerstag, einem der staureichsten Tage des Jahres, blieb das große Verkehrschaos jedoch aus. Eng wurde es wie erwartet rund um Hamburg.

Dort ging es wie so häufig an verkehrsreichen Tagen auf der A1 und der A7 stundenweise nur im Schritttempo voran. Insgesamt staute sich der Verkehr im Norden am Donnerstagnachmittag auf einer Länge von 30 Kilometern. Am Abend kam es dann auf der A2 Richtung Hannover und hinter Hannover auf Höhe Hämelerwald nach mehreren Unfällen noch einmal zu teilweise erheblichen Verzögerungen.

Staufallen an Baustellen auf A1 und A7

Der ADAC hatte im Vorfeld vor Staus auf den Autobahnen vor allem in Richtung von Nord- und Ostseeküste gewarnt. Auch am Ostermontag und an den Tagen danach, wenn die Ferien in Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt enden, könnte es nach Auskunft des Automobilclubs auf den Straßen im Norden eng werden. Stau-Schwerpunkte sind nach Auskunft des ADAC vor allem die Baustellen auf der A7 (Hannover-Flensburg) und A1 (Hamburg-Lübeck), insbesondere auf der A7 nördlich und südlich des Elbtunnels, an der Rader Hochbrücke bei Rendsburg sowie durch eine weitere Baustelle bei Owschlag.

Diese Strecken sind bundesweit voraussichtlich belastet:

A1 Bremen - Hamburg und Dortmund - Köln

Bremen - Hamburg und Dortmund - Köln A1/A3/A4 Kölner Ring

Kölner Ring A3 Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau A4 Dresden - Görlitz

Dresden - Görlitz A5 Karlsruhe - Basel

Karlsruhe - Basel A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A7 Hannover - Flensburg und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

Hannover - Flensburg und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte A8 Stuttgart - München - Salzburg

Stuttgart - München - Salzburg A9 Nürnberg - München

Nürnberg - München A10 Berliner Ring

Berliner Ring A12 Dreieck Spreeau - Frankfurt (Oder)

Dreieck Spreeau - Frankfurt (Oder) A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen A81 Stuttgart - Singen

Stuttgart - Singen A93 Inntaldreieck - Kufstein

Inntaldreieck - Kufstein A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

München - Garmisch-Partenkirchen A99 Umfahrung München

Vormittags fahren - Stau vermeiden

Auf dem Weg zur Ostsee verlangsamen ebenfalls mehrere Baustellen auf der A1 den Verkehr. Neben der stets überlasteten Ostumfahrung Hamburgs seien die Brückenarbeiten bei Reinfeld noch nicht abgeschlossen, sagte ein ADAC-Sprecher. Nördlich von Lübeck wird bei Scharbeutz und kurz vor Fehmarn gebaut. Für Rückreisende sei es am Ostermontag sinnvoll, so früh wie möglich loszufahren. "Montag wollen alle noch möglichst lange ihren letzten freien Tag nutzen. Da wird es gegen Nachmittag wieder voll auf den Straßen."

Verbindungsstrecke in Hamburg gesperrt

Mehr Zeit einplanen mussten auch Bahnreisende, deren Fahrt über Hamburg ging. Die wichtige Verbindungsstrecke zwischen Hauptbahnhof und Altona sollte nach Auskunft der Bahn wegen Bauarbeiten für den Fernverkehr noch bis um 4 Uhr in die Nacht zum Karfreitag gesperrt bleiben. Aus diesem Grund konnten am Gründonnerstag viele Züge den Hauptbahnhof nicht anfahren. Bahnen nach Dänemark fuhren etwa ab Pinneberg. Züge aus Bremen oder Hannover endeten zum Teil schon in Hamburg-Harburg. In vielen Fällen mussten Reisende in die S-Bahn umsteigen, die weiterhin zwischen Hauptbahnhof und Altona über Dammtor verkehrte. Die Fahrzeiten verlängerten sich um etwa 10 bis 30 Minuten, sagte eine Bahnsprecherin.

Nach Einigung: Keine Streiks bei der Bahn durch GDL

Da sich die Bahn und die Gewerkschaft GDL auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt haben, sind weitere Warnstreiks vom Tisch. Die Deutsche Bahn rechnet mit einem hohen Fahrgastaufkommen zu den Feiertagen: "Wir empfehlen unseren Reisenden, sich über die Auslastungsanzeige auf bahn.de und in der App DB Navigator zu informieren und in jedem Fall einen Sitzplatz zu reservieren." Besonders nachgefragt seien Bahnverbindungen zwischen großen Städten wie München, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Hannover.

