Osnabrück erhält Millionen für die Zukunft der Landwirtschaft Stand: 01.02.2023 06:16 Uhr In Osnabrück soll ein sogenanntes Agritec-Zentrum für die Digitalisierung der Landwirtschaft entstehen. Rund zehn Millionen Euro erhält die Stadt dafür von einer europaweiten Förderinitiative.

Insgesamt stellt die Initiative 50 Millionen Euro zur Verfügung. Die Europäische Union und sieben beteiligte Mitgliedsländer finanzieren das Projekt. Bereits jetzt werden im sogenannten Agro-Technikum an der Hochschule Osnabrück intelligente Landmaschinen getestet. Künftig sollen nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Europa, sondern auch Unternehmen in Osnabrück experimentieren können. Und Maschinen weiterentwickeln, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten.

Forschung soll Umweltschutz in der Landwirtschaft verbessern

Stefan Stiene ist Professor für intelligente Agrarsysteme an der Hochschule Osnabrück. Er sagt, dass die neuen Agrar-Roboter auch dafür sorgen, dass unter anderem gezielter gewässert oder gedüngt werde. "Es geht eher darum, dass der Landwirt sehr präzise Maschinen an die Hand bekommt, sodass er gleichzeitig effizient, aber auch nachhaltig agieren kann", so Stiene. Das sei der eigentliche Antrieb seiner Forschung: Systeme zu entwickeln, die Umweltschutz erlauben aber gleichzeitig das ökonomische Überleben eines Landwirts sichern. Die Osnabrücker Forscherinnen und Forscher arbeiten ab sofort mit ähnlichen Zentren in Frankreich und Italien zusammen. Heute findet das erste Treffen der europäischen Partner statt.

