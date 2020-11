Niedersachsen erinnert an die Novemberpogrome Stand: 08.11.2020 11:59 Uhr In zahlreichen Städten wird in diesen Tagen der Opfer der Novemberpogrome von 1938 gedacht. Wegen der Corona-Krise finden die Veranstaltungen allerdings in einem deutlich kleineren Rahmen statt.

Bereits heute Nachmittag spricht Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zur Eröffnung eines neuen Mahnmals für die Opfer des Nationalsozialismus am Weserwall in Nienburg. Zu der Veranstaltung seien nur offizielle Repräsentanten und Angehörige der Opfergruppen zugelassen, teilte die Verwaltung mit.

Göttinger Gedenkfeier wird online übertragen

Eine für den 9. November am Mahnmal der zerstörten Synagoge in Göttingen geplante Gedenkfeier zum Jahrestag der Judenpogrome wurde indes wegen Corona abgesagt. Die Veranstaltung werde stattdessen online stattfinden, teilte die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit an Montag mit. Interessierte könnten die Feier unter anderem auf der Homepage der Stadt Göttingen verfolgen. Bei der Gedenkfeier wollen Schüler aus dem 13. Jahrgang des Göttinger Max-Planck-Gymnasiums und ihre Lehrerin an die jüdische Familie Nussbaum erinnern. Die Familie floh aus Göttingen vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten und überlebte den Holocaust im Exil.

Zahlreiche Verhaftungen und Ermordungen von Juden

In den Tagen um den 9. November 1938 wurden von den Nationalsozialisten zentral gesteuert überall in Deutschland Menschen jüdischen Glaubens verhaftet und ermordet. Außerdem verwüsteten die Nazis zahlreiche Wohnungen verwüstet und setzten Synagogen in Brand. Eine vor zwei Jahren ins Leben gerufene Internetseite fasst Informationen zu den Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung in rund 80 Orten zwischen Harz und Nordsee zusammen.

