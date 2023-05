Niedersachsen: In Kliniken werden Antibiotika knapp Stand: 06.05.2023 08:52 Uhr Nach den Apotheken bekommen zunehmend auch Kliniken Probleme mit der Antibiotika-Versorgung. Der Mangel macht sich in allen Bereichen bemerkbar und bindet Personal.

Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft hat am Freitag darauf hingewiesen, dass es aktuell auch einen Mangel an Medikamenten in Krankenhäusern gibt. Der Medikamentenmangel mache sich in allen Klinik-Bereichen bemerkbar und binde Personal, das für die Beschaffung eingesetzt werden müsse, sagte ein Sprecher der Krankenhausgesellschaft dem NDR in Niedersachsen.

EU-Medikamente sollen für Entspannung sorgen

Seit Donnerstag können Apotheken und Kliniken Antibiotika-Säfte für Kinder importieren, die in Deutschland nicht zugelassen sind, in der EU aber schon - das soll für eine Entspannung auf dem Medikamentenmarkt sorgen. Die Präparate verfügen über die gleichen Wirkstoffe wie in Deutschland zugelassene Medikamente.

