Neue Bilder veröffentlicht: LKA erhöht Druck auf Staub und Garweg Stand: 11.07.2024 13:21 Uhr Diese Kriminalgeschichte bewegt Niedersachsen: Seit neun Jahren fahndet die Polizei nach den mutmaßlicher ehemaligen RAF-Terroristen Klette, Staub und Garweg. Das LKA hat neue Bilder veröffentlicht.

Auf den Bildern zu sehen sind ausgewählte Asservate, die Fahnder bei der Festnahme von Daniela Klette am 26. Februar 2024 in Berlin und der Durchsuchung eines Wohnwagens sichergestellt hatten. Darunter sind Waffen, Munition, Bargeld und Gold, digitale Medien, persönliche Gegenstände und Verkleidungsutensilien wie falsche Bärte sowie diverse Sturmhauben und Stoffmasken. Das Trio soll Waffen und Verkleidungen bei zahlreichen Raubüberfällen benutzt haben. Geld und Gold soll aus der Beute von Klette, Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg stammen. Das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) bittet Zeugen oder Mitwisser, sich unter der Telefonnummer (0511) 98 73 74 00 oder dem anonymen Hinweisportal BKMS zu melden. Für Hinweise, die zur Festnahme von Staub und Garweg führen, sei eine Belohnung von "mindestens 150.000 Euro ausgesetzt", heißt es dort.

Eine Auswahl der Asservate

Nachbildung eines Hand-Granatenwerfers RPG7

polnisches Sturmgewehr Radom Tantal

tschechische Maschinenpistole Samopal vz. 48

450 Schuss erlaubnispflichtige Munition

mehr als ein Kilogramm Gold

240.000 Euro Bargeld

mobile Blaulichtanlage

Funkstörsender, Elektroschocker

Klebebärte, Perücken, Klebekoteletten

Skimasken, Sturmhauben, Stoffmasken

RAF-Trio erbeutet laut LKA 2,7 Millionen Euro

Seit 2015 stehen die untergetauchten Ex-RAF-Terroristen im Fokus der Ermittlungsbehörden. Sie sollen von 1999 bis 2016 in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen diverse Raubüberfälle begangen haben, um sich das Leben im Untergrund zu finanzieren. Daniela Klette, Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg sollen über die Jahre Werte in Höhe von mindestens 2,7 Millionen Euro erbeutet haben, wie das LKA und die Staatsanwaltschaft Verden in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Das LKA "rät Bürgerinnen und Bürgern dringend davon ab", die Flüchtigen anzusprechen, da diese bewaffnet seien, heißt es dort weiter.

Eine Auswahl der Tatorte zu Raubüberfällen

25. Juni 2016, Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel)

(Landkreis Wolfenbüttel) 7. Mai 2016, Hildesheim

28. Dezember 2015, Wolfsburg

6. Juni 2015, Stuhr (Landkreis Diepholz)

(Landkreis Diepholz) 2. Januar 2015 Osnabrück

27. Dezember 2006, Bochum (NRW)

Mit Panzerfaust-Attrappe Geldboten bedroht

Videos 1 Min LKA sucht mit neuen Hinweisen nach Ex-RAF-Mitgliedern Rund 760 Hinweisen aus der Bevölkerung werde nachgegangen, so das LKA. Außerdem ist ein neues Fahndungsplakat erstellt worden. (27.03.2024) 1 Min

Nach Erkenntnissen der Ermittler sollen die Räuber die Panzerfaust-Attrappe, das Sturmgewehr und die Maschinenpistole bei einigen Taten eingesetzt haben. Demnach bedrohte das Trio beim Überfall auf einen Geldtransporter in Stuhr (Landkreis Diepholz) die Besatzung mit dem RPG7 und dem Radom Tantal. Sie sollen mehrfach auf das Fahrzeug geschossen haben. Zwei Projektile sollen ins Führerhaus eingedrungen sein, die Geldboten aber nicht verletzt haben. Weil die Besatzung sich nicht beeindrucken ließ und die Türen nicht öffnete, flüchteten die Täter in einem silberfarbenen Ford Focus vom Tatort. Beim Überfall auf einen Supermarkt in Osnabrück 2015 soll das Trio eine hochschwangere Frau und eine weitere Person mit einem sogenannten Elektroschocker bedroht haben. Die Opfer öffneten laut LKA unter Zwang die Tür eines Tresors.

Wer hat Klette beim Tausch von Geldscheinen geholfen?

Die Ermittler gehen davon aus, dass Klette eine größere Bargeldsumme aus der Beute in kleine Scheine gewechselt haben könnte. Sie suchen nach Zeugen, die den Umtausch beobachtet haben könnten. Außerdem gehen die Fahnder davon aus, dass Kontaktpersonen Klettes beim Umtausch geholfen haben.

LKA sucht mit "Aging"-Bild nach Staub

Anfang Juli hatte das LKA Niedersachsen neue Fotos von Ernst-Volker Staub veröffentlicht. Eines der Bilder wurde laut LKA und Staatsanwaltschaft Verden vermutlich im Jahr 2002 aufgenommen und zeigt Staub im Alter von 47 oder 48 Jahren. Bei dem zweiten Foto handelt es sich demnach um ein sogenanntes Aging-Bild, das Experten des LKA angefertigt haben. So oder so ähnlich könnte der Ex-RAF-Terrorist heute im Alter von 69 Jahren aussehen, hieß es.

