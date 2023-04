Naturhistorisches Museum Braunschweig: Osterküken geschlüpft Stand: 04.04.2023 13:11 Uhr Die Osterküken im Staatlichen Naturhistorischen Museum Braunschweig sind geschlüpft. Wer die Nachwuchshühner sehen will, kann sie vor Ort besuchen oder per Livestream im Internet bewundern.

Seit 27 Jahren werden in dem zoologischen Museum zu Ostern Küken ausgebrütet. Dieses Mal sind es 33, die unterschiedlichen Rassen angehören. Mit dabei sind unter anderem Zwergseidenhühner, Serama-Hühner und Dresdner-Hühner. "Egal welche Rasse, die nehmen sich nichts in puncto Niedlichkeit", sagte Museumssprecherin Tassia-Aimée Haase.

Küken kommen perspektivisch in den Tiergarten nach Peine

Interessierte haben per Livestream im Internet verfolgt, wie die Eier bebrütet worden und die Küken geschlüpft sind. Das sei sehr beliebt, sagte Haase. "Zu sehen, wie in nur drei Wochen Leben entsteht, das fasziniert", so die Sprecherin. Auch jetzt lässt sich das Treiben der Küken noch im Netz verfolgen.

Osterküken freuen sich auf Besuch

Bis zum 16. April können Interessierte die Osterküken aber auch vor Ort besuchen. Begleitend dazu ist eine Ausstellung zu sehen, "die das Naturwunderwerk Ei näher erläutert", teilte das Museum mit. Anschließend kommen die Küken in den Tiergarten nach Peine.

Weitere Informationen 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.04.2023 | 06:30 Uhr