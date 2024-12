Nachfrage nach Gänsen aus Niedersachsen nimmt zu Stand: 18.12.2024 15:03 Uhr Die Nachfrage nach Gänsen aus Niedersachsen ist laut Geflügelwirtschaftsverband (NGW) in dieser Saison gestiegen. Die Landwirte seien mit dem Geschäft im Großen und Ganzen zufrieden.

Die Landwirtinnen und Landwirte können ihre Gänse in diesem Jahr etwas günstiger anbieten als im Vorjahr. Das liege unter anderem daran, dass die Kosten für das Tierfutter gesunken seien, so NGW-Geschäftsführer Dieter Oltmann. Obwohl die Gänsehalter preislich nicht mit den deutlich günstigeren Anbietern aus Polen und Ungarn mithalten können, sei die Nachfrage nach Tieren aus Niedersachsen jetzt wieder gestiegen. Im vergangenen Jahr konnten die Landwirte nicht all ihre Gänse verkaufen. Damals waren die hohen Preise ein Grund für eine geringere Nachfrage.

18 Prozent des Gänsefleisches kommt aus Deutschland

In Niedersachsen ist die Anzahl der Gänse in den vergangenen Jahren laut NGW gesunken. Vor drei Jahren waren es noch zirka 220.000 Gänse, inzwischen seien es nur noch etwa 140.000 Tiere. Grund dafür seien die Geflügelpest und stark gestiegene Kosten durch die Inflation, so Oltmann. Für die Landwirte sei die Gänsemast mittlerweile ein Nischenthema. Laut NGW gibt es in Niedersachsen einige tausend Gänsehalter, darunter seien aber auch Besitzer, die nur wenige Tiere für die Eigenversorgung halten.

