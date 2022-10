Nach Wahlschlappe: Birkner kündigt Rücktritt als FDP-Chef an Stand: 11.10.2022 10:11 Uhr Mehr als zehn Jahre hat Stefan Birkner als Landesvorsitzender die FDP in Niedersachsen geprägt. Nach den Verlusten bei der Landtagswahl zieht er Konsequenzen und gibt seinen Posten ab.

Das hat die Partei am Dienstag in Hannover bekannt gegeben. Birkner selbst schrieb via Twitter, dass er den Gremien gestern Abend mitgeteilt habe, sich als Landesvorsitzender zurückzuziehen. Er sei er gebeten worden, bis zum Landesparteitag im März im Amt zu bleiben. Die Liberalen waren zuletzt als Oppositionsfraktion im Niedersächsischen Landtag vertreten. Bei der Landtagswahl am Sonntag blieben sie laut vorläufigem amtlichen Endergebnis mit 4,7 Prozent der Stimmen unter der Fünf-Prozent-Hürde und haben somit keine Sitze mehr im Plenum.

VIDEO: Birkner enttäuscht über Wahlergebnis (09.10.2022) (1 Min)

Liberaler zuletzt Landes- und Fraktionsvorsitzender

Birkner ist seit 2011 Landesvorsitzender der Liberalen und wurde erst im Frühjahr mit knapp 93 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Einen Gegenkandidaten gab es damals nicht. In der auslaufenden Legislaturperiode war Birkner zudem Fraktionsführer im Landtag. Von 2012 bis 2013 war der heute 49-Jährige zudem Umweltminister. Bei den Koalitionsverhandlungen der Ampel-Regierung hat er im Herbst vergangenen Jahres in Berlin den Bereich Umwelt- und Naturschutz federführend mitverhandelt.

Zuletzt war FDP nach Wahl 1998 nicht im Landtag vertreten

Die Liberalen waren zuletzt bei der Wahl 1998 aus dem Niedersächsischen Landtag ausgeschieden. Insgesamt ist es das fünfte Mal, dass die Partei zu wenig Stimmen erhalten und den Einzug verpasst hat. In Brandenburg, Sachsen und dem Saarland sind die Liberalen derzeit nicht in den Landtagen vertreten.

