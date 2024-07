Nach Hochsommer-Tag in Niedersachsen: Nachts sind Gewitter möglich Stand: 09.07.2024 22:04 Uhr Nach dem Hochsommer-Tag in Niedersachsen sorgen in der Nacht zu Mittwoch vielerorts Gewitter für Abkühlung. Auch Unwetter sind möglich - laut Deutschem Wetterdienst (DWD) aber eher unwahrscheinlich.

Nach Osten hin ist es laut DWD aufgelockert und trocken, am westlichen Himmel zieht es sich dagegen immer mehr zu. Dann kann es dort zu kräftigen Schauern, Gewittern und stürmischen Böen kommen. Auch Starkregen mit 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter sowie Hagel seien möglich, so der DWD.

Bis zu 28 Grad in Braunschweig

Bis Mittwochmittag ziehen die Gewitter laut DWD dann mit einer leichten Abschwächung weiter in Richtung Osten. Die Temperaturen bewegen sich nach Angaben der Wetterexpertinnen und -experten zwischen 22 Grad auf den Inseln und bis 28 Grad in Braunschweig. Auch am Donnerstag wird es laut DWD in Teilen Niedersachsens zunächst sommerlich - in Hannover und im Südosten soll es bis zu 27 Grad geben. Später sind dann von Südwesten aus Schauer und Gewitter möglich.

