Nach Bomben-Sprengung: Schäden und Sperrungen in Laatzen Stand: 06.03.2023 08:47 Uhr Bei der Sprengung zweier Blindgänger in Laatzen bei Hannover sind die Bundesstraße 443 (B443) und die Gleise der Stadtbahnlinie 1 beschädigt worden. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen.

Die Üstra leitet die Bahnen auf der Strecke um. So fährt die Linie 1 in Richtung Sarstedt über Grasdorf, wie die Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra via Twitter mitteilten. Zwischen Laatzen-Eichstraße und der Haltestelle Laatzen wurde demnach ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Busse konnten die Haltestelle Laatzen-Zentrum am Montagmorgen ebenfalls nicht anfahren. Laut Üstra dauert die Reparatur der Strecke einige Tage. Die Bombe hatte direkt unter den Gleisen gelegen.

Sprengung verursacht Schäden an B443

Die zweite Bombe, die Experten sprengen mussten, lag an der B443. Das Ausmaß der Schäden an der Straße durch die Sprengung war zunächst unklar. Wegen Reinigungsarbeiten sind die B443 und die B6 Richtung Süden jeweils im Bereich Laatzen-Messe-Süd-Rethen gesperrt. Nicht befahrbar ist außerdem die Erich-Panitz-Straße zwischen Wülferoder Straße und Leine-Center. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen sich in den Bereichen auf Behinderungen einstellen.

Experten konnten dritten Blindgänger in Laatzen entschärfen

Zwei Fliegerbomben hatten Kampfmittelexpertinnen und Kampfmittelexperten in Laatzen sprengen müssen. Einen dritten Blindgänger konnten sie entschärfen. Die Arbeiten dauerten bis in die Nacht zu Montag - und wurden immer wieder von Menschen gestört, die sich unerlaubt im Sperrbereich aufgehalten hatten. Die rund 20.000 evakuierten Anwohnerinnen und Anwohner konnten in der Nacht in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

