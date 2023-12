Nach Armbrust-Attacke in Peine: 29-Jähriger steht vor Gericht Stand: 06.12.2023 02:00 Uhr Der Mann soll im Juni einen Passanten am Bahnhof in Peine angeschossen haben. Ab Mittwoch muss er sich vor dem Landgericht in Hildesheim verantworten. Dabei wird auch sein psychischer Zustand bewertet.

Die Staatsanwaltschaft geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der 29-Jährige zum Tatzeitpunkt im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt hat. Laut eines vorläufigen psychiatrischen Gutachtens hat er eine paranoide Schizophrenie. Wie das Landgericht Hildesheim mitteilte, soll der Angeklagte Stimmen gehört haben, bevor er im Sommer dieses Jahres einem 22-Jährigen mit einer Armbrust in den Rücken schoss und schwer verletzte. Aufgrund "seiner fortbestehenden Gefährlichkeit" hatte die Staatsanwaltschaft ein sogenanntes Sicherungsverfahren beantragt. Der Angeklagte befindet sich bereits vorläufig in einer Klinik. Er hatte die Tat gestanden.

Videos 1 Min Peiner Bahnhof: 29-Jähriger gesteht Armbrust-Attacke Er hatte einen Passanten mit der Waffe schwer verletzt. Die Polizei vermutet einen fremdenfeindlichen Hintergrund. (19.06.2023) 1 Min

Rechtsextremistisches Motiv nicht ausgeschlossen

Die Strafkammer in Hildesheim prüft außerdem, ob bei der Tat auch rechtsextremistische Gründe eine Rolle gespielt haben können. Bei dem Opfer handelt es sich um einen in Deutschland geborenen Mann mit syrischen Wurzeln. Der mutmaßliche Täter soll zudem ein Oberteil mit dem Schriftzug "Deutsche Wut" getragen haben und in verschiedenen rechten Gruppen aktiv sein. Er soll außerdem mit einer Machete bewaffnet gewesen sein und einen weiteren Mann am Bahnhof bedroht haben. Die Staatsanwaltschaft wertete den Schuss als gefährliche Körperverletzung. Der Angeklagte muss er sich zudem wegen Bedrohung verantworten.