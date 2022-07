NDR 1 Niedersachsen bleibt Marktführer in Niedersachsen Stand: 13.07.2022 14:10 Uhr In Niedersachsen schalten täglich mehr als 1,27 Millionen Menschen NDR 1 Niedersachsen ein. Zusammen mit NDR 2 bildet NDR 1 Niedersachsen eine Doppelspitze im Land. Das ist das Ergebnis der Media Analyse.

Es sei ein sehr guter Tag für den Norddeutschen Rundfunk, so NDR 1 Niedersachsen Chefredakteur Ludger Vielemeier. NDR 1 Niedersachsen habe Hörerinnen und Hörer dazu gewinnen können - vor allem in den Altersgruppen 50 bis 59 Jahre, aber auch bei den Über-70-Jährigen. Zuwächse gab es auch in der Gruppe der 60- bis 69-Jährigen. Gemeinsam mit NDR 2 habe man den Vorsprung vor den privaten Radiosendern ausbauen können.

"Wir in Niedersachsen"

Das Programm von NDR 1 Niedersachsen habe sich weiterentwickelt, so Vielemeier. Veränderung gab es etwa bei der Wetter- und Verkehrspräsentation, bei der Unterhaltung und am Wochenende. Das sei vom Publikum gut angenommen worden. "Wir in Niedersachsen " - dafür stehe das Programm. "Wir stehen für Niedersachsen. Wir versuchen, dieses Bundesland abzubilden, darzustellen, immer für Niedersachsen da zu sein. Und das hat sich jetzt ausgezahlt."

Intendant Knuth: Radio ist ein verlässlicher Tagesbegleiter

Insgesamt nutzen täglich 6,1 Millionen Menschen die Radioangebote des Norddeutschen Rundfunks. Im Sendegebiet des NDR sind es 5,3 Millionen. Das digital verbreitete Radioprogramm NDR Schlager wird mit 90.000 Hörerinnen und Hörern täglich zum ersten Mal in der aktuellen Analyse ausgewiesen. Drei von vier Norddeutschen schalteten jeden Tag ein: Radio sei in bewegten Zeiten ein verlässlicher, starker Tagesbegleiter für aktuelle Information, Hintergründe und Unterhaltung, so NDR Intendant Joachim Knuth.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.07.2022 | 12:00 Uhr