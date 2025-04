Müllabfuhr verschiebt sich rund um Ostern in Niedersachsen Stand: 11.04.2025 15:46 Uhr Die Osterfeiertage wirken sich in den kommenden beiden Wochen auch auf die Müllabfuhr in Niedersachsen aus. Änderungen gibt es bereits an diesem Wochenende.

Die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) fährt beispielsweise ihre kommende Montagstour bereits zwei Tage früher, also am Samstag, 12. April. Die weiteren Touren verschieben sich dann jeweils einen Tag nach vorne. Also von Dienstag auf Montag, von Mittwoch auf Dienstag, von Donnerstag auf Mittwoch und schließlich von Karfreitag, 18. April, auf Donnerstag.

Ab Ostermontag verschieben sich Termine nach hinten

Die Abfuhrtermine in der Woche ab Ostermontag, 21. April, verschieben sich hingegen jeweils um einen Tag nach hinten, bis einschließlich Samstag, 26. April. Nach dem gleichen Prinzip wie in der Landeshauptstadt verfahren die Müllabfuhren unter anderem in Göttingen, Braunschweig, Osnabrück, Salzgitter und Hildesheim.

Abweichendes Vorgehen der Müllabfuhr in Oldenburg

Etwa in Oldenburg verschieben sich die Abfuhrtage nach einem anderen Muster. Statt Karfreitag kommt die Müllabfuhr am Ostersamstag, 19. April, um den Rest- und Biomüll abzuholen. Ab Ostermontag kommt die Müllabfuhr für den Rest- und Biomüll jeweils einen Tag später. Also statt Montag am Dienstag, statt Dienstag am Mittwoch, statt Mittwoch am Donnerstag, statt Donnerstag am Freitag und statt Freitag am Samstag. Die Abfuhr der Gelben Säcke und Tonnen sowie des Altpapiers verschiebt sich von Karfreitag auf Samstag, 12. April. Der Abfuhrtag von Ostermontag, 21. April, wird auf den Samstag, 26. April, verlegt.