Stand: 06.12.2023 08:17 Uhr Mit Keimen belastet: Verbraucherschutz warnt vor Kosmetikprodukt

Das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz (LAVES) und Lebensmittelsicherheit warnt Verbraucher in Niedersachsen vor dem Kosmetikprodukt "Face & Body Scrub" des niederländischen Herstellers Suma Markt V.O.F. Betroffen seien 350-Gramm-Gläser mit einem Haltbarkeitsdatum bis zum 23. März 2024, teilte das LAVES am Dienstagabend über das Portal lebensmittelwarnung.de mit. Demnach wurden in Proben eine Mikroorganismen-Spezies namens Burkholderia cepacia und eine erhöhte Anzahl von Keimen gefunden. Das Gesichts- und Körperpeeling sei damit "nicht sicher für die menschliche Gesundheit", heißt es.

