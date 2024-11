"Miss Germany": Drei Frauen aus Niedersachsen im Halbfinale Stand: 01.11.2024 10:05 Uhr Bei der "Miss Germany"-Wahl 2025 stehen drei Frauen aus Hannover und Nordhorn im Halbfinale. Sie arbeiten in technischen und handwerklichen Berufen. Gemeinsam mit 15 weiteren Kandidatinnen kämpfen sie um den Titel.

Eine der Kandidatinnen ist die 21-jährige Anna Hof aus Nordhorn. Sie ist gelernte Zimmerin und derzeit im zweiten Gesellenjahr, wie sie auf der Website der "Miss Germany" mitteilt. "Ich möchte Frauen ermutigen, ihren eigenen Weg ins Handwerk zu finden und der Gesellschaft zu zeigen, dass Frauen im Handwerk ebenso leistungsstark sind wie Männer", sagt die 21-Jährige.

Zwei Kandidatinnen aus Hannover

Auch die 33-jährige Ingenieurin Harita Hinglajia aus Hannover möchte junge Mädchen und Frauen für technische Berufe begeistern. "Viele Fähigkeiten, die Frauen in anderen Bereichen erlernt haben - wie Problemlösung, Projektmanagement und Führung - sind übertragbar und helfen, erfolgreich in technische Berufe zu wechseln", sagt die Mentorin und Mutter auf der "Miss Germany"-Website. Die ebenfalls 33-jährige Kandidatin Lu Zhang aus Hannover musste sich nach eigenen Angaben oft rechtfertigen, warum sie als Frau Elektrotechnikerin und Patentanwältin werden wollte. "Eines Tages hoffe ich, dass es selbstverständlich ist, wenn eine Frau für Technik begeistert ist, ambitioniert ist und weiß, was sie im Leben erreichen möchte", sagt sie. "Denn Technik ist weiblich. Und Ambition ist auch weiblich."

"Miss Germany"-Wahl setzt neuen Fokus

Seit 2019 geht es bei der "Miss Germany"-Auszeichnung nach Angaben der Organisatoren darum, mit traditionellen Vorstellungen zu brechen und nach zukünftigen DAX-Vorständinnen und erfolgreichen Gründerinnen zu suchen. Obwohl Frauen oft die besten Abiturnoten und Hochschulabschlüsse erzielen, seien sie in Führungspositionen noch unterrepräsentiert, teilten die Organisatoren mit. Die 18 Halbfinalistinnen werden den Angaben zufolge zunächst in Kroatien in Workshops geschult, bevor entschieden wird, wer es in das Finale am 22. Februar 2025 im Europapark in Rust (Baden-Württemberg) schafft.