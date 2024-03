Melanie Wienand ist Behindertensportlerin des Jahres 2024 Stand: 14.03.2024 22:00 Uhr Melanie Wienand ist am Donnerstagabend als Behindertensportlerin des Jahres 2024 ausgezeichnet worden. Bei der Wahl setzte sich die 43-jährige Para-Dressurreiterin gegen fünf Mitbewerber durch.

Die Preisträgerin überzeugte die Wählerschaft mit 20,93 Prozent der Wählerstimmen nicht nur durch ihre sportlichen Leistungen und ihre persönliche Comeback- und Erfolgsgeschichte nach einem Reitunfall, sondern auch mit ihrem Engagement für Inklusion und Nachwuchsförderung im Para-Sport, schreibt der Behinderten Sportverband Niedersachsen (BSN). Melanie Wienand vom Osnabrücker PSV Hellern/Team BEB ist 2023 mit ihrem Dressurpferd "Lemony's Loverboy" zum Deutschen Vizemeistertitel geritten, außerdem gewann sie mit dem Team die Silbermedaille bei den Europameisterschaften und Bronze in der Einzelwertung. Bei einem internationalen Turnier in Belgien kamen Goldmedaillen in vier verschiedenen Disziplinen hinzu. Mit "Lemony's Loverboy" verbindet die 43-Jährige eine besondere Geschichte. Als Wienand aufgrund eines schweren Reitunfalls nach vier Wochen aus dem Koma erwachte, kaufte sie trotz der Auswirkungen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas das Pferd als damals drei Wochen altes Fohlen.

"Ich will Rotwein unterm Eiffelturm trinken"

Seit mehr als zehn Jahren sind die beiden im Sport ein unzertrennliches Paar. Wienand hat das Pferd selbst ausgebildet, seit 2017 begleitet der Wallach sie im Para-Sport. Das nächste große Ziel der Osnabrückerin: die Teilnahme an den Paralympics in Paris. "Noch während ich in der Rehabilitation war, habe ich beschlossen: Ich reite in Paris. Und ich will Rotwein unterm Eiffelturm trinken."

Sechs Kandidatinnen und Kandidaten mit Talent und Persönlichkeit

Sechs erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung hatten sich in diesem Jahr zur Wahl "Behindertensportler*in des Jahres 2024" gestellt. Alle sechs hatten im vergangenen Jahr durch ihr Talent und ihre Persönlichkeit besonders auf sich aufmerksam gemacht, so der BSN. Die Kandidatinnen und Kandidaten waren von einer unabhängigen Jury ausgewählt worden. Die Ehrung der Gewinner fand im GOP-Varieté in Hannover statt. Der BSN hatte die Wahl zum 24. Mal veranstaltet, NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen hatten die Publikumswahl als Kooperationspartner begleitet.

Die Nominierten

Marcel Glindemann, Beachvolleyball, Lebenshilfe Braunschweig/USC Braunschweig

Tobias Hell, Rollstuhlbasketball, Hannover United/Team BEB

Rick Cornell Hellmann, Para Badminton, VfL Grasdorf/Team BEB

Stephanie Kienel, Badminton, Lebenshilfe Wolfsburg/VfB Fallersleben

Mascha Mosel, Rollstuhlrugby, TSV Achim/VfL Grasdorf/Team BEB

Melanie Wienand, Para Dressursport, PSV Hellern/Team BEB

Die Nominierten im Video

