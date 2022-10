Mehr als 1,3 Millionen Gäste beim Oldenburger Kramermarkt Stand: 10.10.2022 15:46 Uhr Mit einem Feuerwerk ist der Oldenburger Kramermarkt am Sonntagabend zu Ende gegangen. Schausteller und die Stadt Oldenburg zeigten sich mit dem Marktverlauf sehr zufrieden.

"Wir gehen davon aus, dass über 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher auf den Markt gekommen sind", sagte Stadtkämmerin Dr. Julia Figura. Ein Großteil des Publikums hätten dabei die Familien ausgemacht.

VIDEO: Oldenburger Kramermarkt lädt zum Bummel ein (30.09.2022) (5 Min)

Nur wenige Straftaten

Während des beliebten Volksfestes habe es nur wenige Straftaten auf dem Gelände gegeben. Das sagte Marktmeister Dennis Ostendorf. Vereinzelte körperliche Konflikte und kleinere Diebstähle fielen da nicht weiter ins Gewicht. "Wir haben einen friedlichen und harmonischen Kramermarkt erlebt."

Laternenumzug und Movie-Day

Neben dem Kramermarktsumzug gab es in diesem Jahr noch weitere größere Programmpunkte. So lockte am letzten Freitag der Movie-Day mit vielen bekannte Filmfiguren wie Captain Jack Sparrow, Winnetou oder Wonder Woman viele Besucher auf das Festgelände. Beim abendlichen Laternenumzug vom Rathaus zum Kramermarkt schätzte die Marktverwaltung die Teilnehmerzahl auf mehr als 1.000 Personen. Auch die Resonanz beim Oldtimer-Tag am Samstag sei gut gewesen.

Am 29. September 2023 geht es weiter

Schon im Dezember startet die Marktverwaltung mit den ersten Vorbereitungen für die nächste Auflage des Kramermarktes. Die 416. Ausgabe des Oldenburger Kramermarktes beginnt am 29. September und endet am 8. Oktober 2023.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.10.2022 | 16:00 Uhr