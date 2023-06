Luftwaffen-Übung "Air Defender 2023" beginnt heute Stand: 12.06.2023 07:05 Uhr Unter der Führung der Bundeswehr startet heute die internationale Luftwaffen-Übung "Air Defender 2023". Soldaten aus 25 Nationen proben den Ernstfall. Maschinen starten und landen auch in Wunstorf.

Die zehntägige Übung ist die größte ihrer Art seit dem Bestehen der NATO. Laut Bundeswehr beteiligen sich rund 10.000 Soldaten mit 250 Flugzeugen. Allein die USA haben mehr als 100 Flugzeuge zu dem Manöver nach Deutschland geschickt. Trainiert wird die Zusammenarbeit zwischen den Nationen und Streitkräften, um Deutschland und die NATO im Notfall verteidigen zu können.

NATO demonstriert Macht

Geplant wurde "Air Defender" mehrere Jahre vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Das Manöver gilt aber auch als Machtdemonstration Richtung Russland: "Wir zeigen, dass das NATO-Territorium unsere rote Linie ist. Dass wir bereit sind, jeden Zentimeter dieses Territoriums zu verteidigen", sagte der Generalinspekteur der deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhartz, dem NDR in Niedersachsen.

Transportmaschinen starten in Wunstorf

Rund 2.000 einzelne Flüge soll es in den kommenden Tagen geben. Der Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover ist das logistische Drehkreuz des Manövers. Hier starten und landen Transportmaschinen. Weitere Hauptstandorte der Übung sind laut Bundeswehr die Flugplätze Schleswig-Jagel und Hohn in Schleswig-Holstein und der Fliegerhorst Lechfeld in Bayern. Die einzelnen Operationen finden in drei Übungszonen statt: Über der Nord- und Ostsee, über dem Nordosten Deutschlands und über dem Süden Deutschlands.

Manöver sorgt für mehr Fluglärm

Anwohnende müssen sich auf mehr Fluglärm einstellen. Nachts und am Wochenende ist jedoch kein Übungsflugbetrieb geplant. Außerdem will die Bundeswehr möglichst wenig über bewohntem Gebiet fliegen. Unklar ist noch, wie sich das Manöver auf den zivilen Luftverkehr auswirkt. Die Bundeswehr rechnet damit, dass sich Flüge teilweise verspäten könnten. Massive Probleme werde es aber nicht geben.

Kritik von Friedens- und Umweltaktivisten

Die Luftwaffen-Übung ist umstritten. Am Samstag protestierten einige Hundert Friedensaktivisten am Fliegerhorst in Wunstorf gegen das Manöver. Sie befürchten, dass die Aktion die Fronten verhärten und zu einer weiteren Eskalation des Konflikts führen könnte. Umweltaktivisten kritisieren zudem, 2.000 Flüge in zehn Tagen seien schlecht für das Klima. Sicherheit gebe es nicht zum Nulltarif, betonte hingegen der Generalinspekteur der Luftwaffe, Gerhartz. "Wenn ich das Verhältnis sehe, zehn Tage von 365, damit wir am Ende des Tages in diesem Land auch noch in Frieden und Freiheit leben können, dann, denke ich, ist das jetzt schon das richtige Zeichen, das wir senden müssen."

