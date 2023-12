Liveticker zum Hochwasser in Niedersachsen: Deiche nicht betreten! Stand: 30.12.2023 09:38 Uhr Die Hochwasser-Lage bleibt in einigen Regionen Niedersachsens kritisch - zum Beispiel in Verden. Für Celle und die Gemeinde Winsen (Aller) wurde am Abend eine Gefahrenmitteilung herausgegeben.

Das Wichtigste im Überblick:

Die Polizei warnt: Bitte treffen Sie Vorkehrungen und sichern Sie tiefergelegene Räume. Halten Sie Abstand zu Fließgewässern.

Heute kaum Regen in Hochwasser-Gebieten erwartet

In den Hochwasser-Gebieten in Niedersachsen soll es nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes heute weitgehend trocken bleiben. Abseits der Küste gibt es demnach nur vereinzelt Schauer. Zwischen Sonntag und Montag könnten die Niederschläge in Niedersachsen wieder zunehmen, allerdings nicht in dem Maße, dass die Pegelstände der Flüsse ansteigen, so die Einschätzung der Meteorologen.

In Celle haben Feuerwehrleute Barrieren verlegt, um Wohngebiete zu schützen. Hier unterstützt auch das Technische Hilfswerk aus dem Saarland die Feuerwehr mit mehreren Pumpen. In Winsen (Aller) wurde ein Saugwagen der Bundeswehr eingesetzt, um weitere Überschwemmungen zu verhindern. Heute wird dann der aufgeweichte Deich untersucht.

Daniel Jungnick, Leiter des THW-Koordinierungsstabes Bremen/Niedersachsen, beschreibt im Interview, was die besonderen Herausforderungen beim Einsatz in den Hochwassergebieten sind. Seinen Worten zufolge verschärft sich die Lage derzeit in den Landkreisen Celle, Heidekreis, Verden, Emsland und das Gebiet um Oldenburg.

Wegen des anhaltenden Hochwassers dürfen Deiche und deichnahe Bereiche in der Gemeinde Lilienthal im Landkreis Osterholz nicht mehr betreten werden. Das gelte für das gesamte Gemeindegebiet, hieß es in einer Mitteilung der Gemeinde von Samstagmorgen. Beim Betreten von Deichen bestehe derzeit die Gefahr, dass diese brechen. In einem solchen Fall würde sich das Wasser unkontrolliert ausbreiten und insbesondere Wohngebiete überschwemmen. Zudem seien Deiche durch die Aufweichung uneben. Es gebe Stolperfallen und Menschen könnten beim Betreten zu Schaden kommen. Das Betretungsverbot gilt nicht für Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie für Anlieger, wenn sie ausschließlich dadurch zu ihren Grundstücken kommen.

Lage in Lilienthal unverändert angespannt

In Lilienthal (Landkreis Osterholz), unmittelbar an der Landesgrenze zu Bremen, sei die Lage unverändert angespannt, teilte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Stade am späten Freitagabend über eine amtliche Gefahreninformation mit. Bereits evakuierte Bereiche dürfen weiterhin nicht betreten werden. Mehrere Straßen in der Gemeinde sind ohne Strom. Weiter südlich in Hannover sanken die Pegelstände von Leine und Ihme - eine Entwarnung gaben die Einsatzkräfte aber noch nicht.

In den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Verden erwarten die Verantwortlichen erst in der Neujahrswoche sinkende Pegelstände. An der Aller war die Situation weiter kritisch: In Verden/Aller stieg das Wasser weiter an, wie die Kreisfeuerwehr am Freitagabend mitteilte. Auch die Stadt Celle und die benachbarte Gemeinde Winsen (Aller) warnten angesichts der Hochwasserlage vor Ausfällen der Energieversorgung und des Mobilfunk-Netzes, weil der Pegelstand der Aller weiter steigen soll. Feuerwehren, Verwaltung und Hilfsorganisationen beobachteten die Entwicklung der Lage ständig.

Zahlreiche Straßen in Niedersachsen gesperrt

Die Wassermassen machen auch vor den Straßen im Land nicht Halt: Bundes-, Land-, und Kreisstraßen sind teilweise überflutet und deswegen gesperrt. Die Feuerwehr warnt, die gesperrten Bereiche zu durchqueren. Ein Überblick über die betroffenen Straßen:

Lage könnte sich durch weitere Regenfälle verschärfen: Die Hochwasserlage gestern Abend

Flussabwärts der Weser werden die Pegelstände nach Einschätzung des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in den nächsten Tagen weiter steigen. Das Geschehen verschiebt sich aus dem Harz in Richtung der Landkreise Celle, Emsland und Oldenburg, dazu kann auch im unteren Verlauf der Mittelweser nicht von einer Entspannung gesprochen werden. Bis Samstagmorgen könnten in Niedersachsen vereinzelt 20 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Das betreffe vor allem den Süden Niedersachsens. Im Norden soll es etwas trockener bleiben.

Liveticker zum Hochwasser am Sonnabend startet - Guten Morgen!

Hier berichten wir nun wieder im Liveticker über die wichtigsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Hochwasser in vielen Regionen in Niedersachsen. Guten Morgen! Hier geht's zum Blog vom Vortag.

Hochwasser in Niedersachsen: Die Bilder der vergangenen Tage

