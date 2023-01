Live: Niedersachse Pistorius wird neuer Verteidigungsminister Stand: 17.01.2023 11:30 Uhr Die Nachfolge an der Spitze des Verteidigungsministeriums ist geregelt: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius folgt auf Christine Lambrecht (beide SPD).

Pistorius soll am Donnerstag seine Ernennungsurkunde erhalten und im Bundestag seinen Amtseid leisten, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilte. Hintergründe zur Entscheidung sollen auf einer Pressekonferenz verkündet werden. NDR.de überträgt die Runde ab 11.30 Uhr live im Videostream. Es wird erwartet, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Boris Pistorius sich dort äußern. Über die Lambrecht-Nachfolge hatte es im Vorfeld viele Spekulationen gegeben, darunter vier Niedersachsen. Niedersachsens Innenminister zählte bis Dienstagvormittag nicht zu den gehandelten Kandidatinnen und Kandidaten.

Gibt es eine weitere Kabinettsumbildung?

Die Personalie Pistorius kommt auch überraschend, weil die von Kanzler Scholz vorgegebene Parität innerhalb des Kabinetts zumindest zunächst hinfällig ist. Bisher hatten acht Männer und acht Frauen Ministerposten im Scholz-Kabinett inne, nun würde sich ohne weitere Veränderung das Verhältnis auf neun Männer und sieben Frauen verschieben. Die Frauen in der SPD hatten bei der Neubesetzung des Postens auf Berücksichtigung der Geschlechterparität in der Ampel-Regierung gepocht.

AUDIO: Kommentar zum Lambrecht-Rücktritt: Doppeltes Führungsversagen (16.01.2023) (2 Min) Kommentar zum Lambrecht-Rücktritt: Doppeltes Führungsversagen (16.01.2023) (2 Min)

Pistorius mehrfach für Posten auf Bundesebene gehandelt

Pistorius ist seit 2013 in Niedersachsen Minister für Inneres und Sport. Er gilt als erfahrener Polit-Manager und wurde mehrfach für Posten auf Bundesebene gehandelt. Im Kreis der Innenminister von Bund und Ländern hat sich Pistorius in den vergangenen Jahren einen Ruf als kenntnisreicher Fachpolitiker erworben. Zuvor war der 62-Jährige zwischen 2006 und 2013 Oberbürgermeister von Osnabrück. Welche Folgen sein Wechsel nach Berlin für die Spitze des Niedersächsischen Innenministeriums hat, war zunächst unklar.

"Er bringt die Führungserfahrung mit, die es braucht"

Niedersachsens stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Dunja Kreiser lobte die Wahl von Pistorius. "Er bringt die Führungserfahrung mit, die es braucht, das Bundesministerium durch das momentan schwere Fahrwasser zu lenken", sagte Kreiser. Sie habe keinerlei Zweifel, dass Pistorius das Bundesministerium in der Zeitenwende überzeugend leiten werde, sagte die Bundestagsabgeordnete für Wolfenbüttel, Salzgitter und den Nordharz. Auch das Sondervermögen sei bei ihm in besten Händen. Auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Filiz Polat aus Osnabrück äußerte sich positiv. Menschlich und fachlich sei der SPD-Politiker eine sehr gute Wahl. Pistorius werde aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung als niedersächsischer Innenminister das Verteidigungsministerium wieder in ruhiges Fahrwasser bringen, teilte Polat via Twitter mit.

Rücktritt am Montag

Die bislang amtierende Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hatte am Montagmorgen schriftlich erklärt, dass sie Scholz um Entlassung gebeten habe. Zuvor gab es Spekulationen über diesen Schritt. Lambrecht war seit langem umstritten. Kritiker warfen ihr etwa die schleppend angelaufene Beschaffung für die Bundeswehr und fehlende Sachkenntnis vor, aber auch ihr Auftreten in der Öffentlichkeit wurde immer wieder bemängelt.

Weitere Informationen Wer folgt auf Lambrecht? Vier Niedersachsen hoch gehandelt Eva Högl hat die aussichtsreichsten Chancen. Weitere Kandidaten sind Lars Klingbeil, Hubertus Heil und Siemtje Möller. (16.01.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.01.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr