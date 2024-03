Kurz vor Ostern: Erste Strandkörbe stehen an der Küste Stand: 24.03.2024 13:06 Uhr Kurz vor Ostern kommen die ersten Strandkörbe an der Nordseeküste ins Freie. Die Urlaubsregionen in Niedersachsen sind eigenen Angaben zufolge mit der Buchungslage an den Feiertagen gut ausgelastet.

In Norddeich (Landkreis Aurich) werden in diesen Tagen die ersten 300 von rund 700 Strandkörben aus dem Lager geholt. "Es hat keine zwei Minuten gedauert, dann saßen schon die ersten Gäste in den aufgestellten Körben", sagte Strandwerker Christian Striek. Auch an Borkums Stränden und auf der Insel Langeoog stehen schon erste Strandkörbe und Strandzelte.

In Cuxhaven muss an Ostern Sand am Strand verteilt werden

Auf der Ostfriesischen Insel Wangerooge muss zunächst der Badestrand mit Sand aufgespült werden, um Strandkörbe aufstellen zu können. Das ist auch in Cuxhaven der Fall: "Um Ostern herum wird am Strand noch Sand verteilt", sagte Marcel Kolbenstetter, Pressesprecher der Stadt. Durch die Sturmflutsaison sei viel Sand abgetragen worden. Strandkörbe würden erst Mitte bis Ende April bereitstehen.

Urlaubsregionen in Niedersachsen sind gut ausgelastet

Die Osterferien kommen dieses Jahr früh für die Urlaubsorte an der Küste. Die Sturmflutsaison dauert noch bis April. Dennoch stehen die ersten Strandkörbe bereit - denn dieses Wochenende starteten weitere Bundesländer in die Ferien, darunter Nordrhein-Westfalen. "Jetzt geht es richtig los", sagte Inga Graber, Marketingleiterin des Tourismus-Services in Norddeich. Der Urlaubsort sei Ostern gut gebucht. Überhaupt seien die Urlaubsregionen in Niedersachsen, also auch der Harz und die Heide, an Ostern gut ausgelastet, hieß es. Freie Zimmer gibt es aber noch. Die Tourismus-Agenturen hoffen nun noch auf besseres Wetter, damit auch viele Tagestouristen kommen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 23.03.2024 | 19:30 Uhr