Koalitionsverhandlungen: Viele Norddeutsche verhandeln mit Stand: 13.03.2025 13:49 Uhr Heute Abend beginnen die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD in Berlin. Unter den Mitgliedern der 16 Arbeitsgruppen sind viele norddeutsche Bundes- und Landespolitiker, Europa- und Kommunalpolitiker.

Besonders bedeutend ist es, wenn die Politikerinnen und Politiker von ihren Parteien als Leiterin oder Leiter einer Arbeitsgemeinschaft (AG) benannt worden sind. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass sie für dieses Themenfeld auch in einer zukünftigen Regierung eine wichtige Rolle spielen könnten. Das heißt, sie könnten für ein Ministeramt, einen Staatssekretärsposten oder im Parlament für einen Sprecherposten oder einen Ausschussvorsitz in Frage kommen.

Ein norddeutscher Schwerpunkt: Klima und Energie

Darüber hinaus kann man an der Zusammenstellung der Arbeitsgemeinschaften sehen, welches Themenfeld für eine Partei und ein Bundesland besonders wichtig ist. Für die SPD in Niedersachsen und Schleswig-Holstein hat zum Beispiel offenbar der Bereich Klima und Energie eine besondere Bedeutung. In dieser AG kommen fast alle Mitglieder aus diesen beiden Bundesländern. Dafür dominieren bei der CDU die Norddeutschen in der AG Bürokratieabbau und Staatsmodernisierung. Darüber hinaus sind norddeutsche CDU-Politiker aber auch gut in den Arbeitsgemeinschaften Haushalt, Verteidigung, Landwirtschaft, Energie und Familie vertreten.

Ziel: Ergebnisse in zehn Tagen

Zehn Tage haben die insgesamt 256 Verhandlerinnen und Verhandler bei den Koalitionsverhandlungen Zeit, in ihren Arbeitsgemeinschaften zu Ergebnissen zu kommen. Die werden dann von einer Steuerungsgruppe koordiniert und zusammengefasst. Die Mitglieder dieser Gruppe entsprechen den Teilnehmenden der Sondierungsgruppe. Am Ende werden die Parteigremien über den Koalitionsvertrag entscheiden. Bei der SPD sollen die Mitglieder das letzte Wort haben.

Teilnehmende Politikerinnen und Politiker aus Niedersachsen Name Partei Arbeitsgruppe Adis Ahmetovic SPD Europa Daniela Behrens SPD Innen, Recht, Migration und Integration Jakob Blankenburg SPD Klima und Energie Silvia Breher CDU Leitung: Familie, Frauen, Jugend, Senioren und Demokratie Gitta Connemann CDU/CSU Arbeit und Soziales Jens Gieseke CDU/CSU Wirtschaft, Industrie, Tourismus Fritz Güntzler CDU/CSU Haushalt, Finanzen und Steuern Hendrik Hoppenstedt CDU/CSU Bürokratierückbau, Staatsmodernisierung, moderne Justiz Thorsten Kornblum SPD Leitung: Kommunen, Sport und Ehrenamt Tilman Kuban CDU Klima und Energie Sebastian Lechner CDU Innen, Recht, Migration und Integration Olaf Lies SPD Leitung: Klima und Energie David McAllister CDU Europa Matthias Miersch SPD Arbeitsweise der Bundesregierung und Fraktion/Wahlrecht Mathias Middelberg CDU/CSU Leitung: Haushalt, Finanzen und Steuern Falko Mohrs SPD Bildung, Forschung und Innovation Marco Mohrmann CDU Ländliche Räume, Landwirtschaft, Ernährung, Umwelt Siemtje Möller SPD Außen und Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte Henning Otte CDU/CSU Außen und Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte Andreas Philippi SPD Gesundheit und Pflege Dennis Rohde SPD Leitung: Haushalt, Finanzen und Steuern Johann Saathoff SPD Klima und Energie Johannes Schraps SPD Europa Svenja Stadler SPD Familie, Frauen, Jugend, Senioren und Demokratie Albert Stegemann CDU/CSU Ländliche Räume, Landwirtschaft, Ernährung, Umwelt Thomas Vaupel SPD Europa Marja-Liisa Völlers SPD Außen und Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte Tiemo Wölken SPD Digitales Kathrin Wahlmann SPD Bürokratierückbau, Staatsmodernisierung, moderne Justiz Mareike Lotte Wulf CDU/CSU Familie, Frauen, Jugend, Senioren und Demokratie

Teilnehmende Politikerinnen und Politiker aus Schleswig-Holstein Name Partei Arbeitsgemeinschaft Delara Burkhardt SPD Klima und Energie Kerstin von der Decken CDU Gesundheit und Pflege Sandra Gerken CDU Bürokratierückbau, Staatsmodernisierung, moderne Justiz Bettina Hagedorn SPD Haushalt, Finanzen und Steuern Mark Helfrich CDU/CSU Klima und Energie Tim Klüssendorf SPD Haushalt, Finanzen und Steuern Ulf Kämpfer SPD Klima und Energie Serpil Midyatli SPD Leitung: Familie, Frauen, Jugend, Senioren und Demokratie Karin Prien CDU Leitung: Bildung, Forschung und Innovation Nina Scheer SPD Klima und Energie Dirk Schrödter CDU Digitales Ralf Stegner SPD Innen, Recht, Migration und Integration Johann Wadephul CDU Leitung: Außen und Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte

Teilnehmende Politikerinnen und Politiker aus Hamburg Name Partei Arbeitsgruppe Carsten Brosda SPD Leiter: Kultur und Medien Falko Droßmann SPD Außen und Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte Andy Grote SPD Innen, Recht, Migration und Integration Metin Hakverdi SPD Digitales Franziska Hoppermann CDU/CSU Bürokratierückbau, Staatsmodernisierung, moderne Justiz Karen Pein SPD Leitung: Bildung, Forschung und Innovation Christoph Ploß CDU/CSU Verkehr und Infrastruktur. Bauen und Wohnen

Teilnehmende Politikerinnen und Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern Name Partei Arbeitsgemeinschaft Philipp Amthor CDU Leiter: Bürokratierückbau, Staatsmodernisierung, moderne Justiz Reem Alabali-Radovan SPD Innen, Recht, Migration und Integration Till Backhaus SPD Ländliche Räume, Landwirtschaft, Ernährung, Umwelt Bettina Martin SPD Bildung, Forschung und Innovation Christian Pegel SPD Digitales

