Jugendlicher will Zwölfjährigen ausrauben - Zeuge stoppt Flucht Stand: 02.10.2023 11:33 Uhr In Delmenhorst ist ein Zwölfjähriger Opfer eines versuchten Raubes geworden. Ein 15-Jähriger bedrohte ihn am Bahnhof im Ortsteil Heidkrug. Der Tatverdächtige floh zunächst, ein Zeuge konnte ihn jedoch aufhalten.

Der Jugendliche aus Bremen hatte in den sozialen Netzwerken nach Schuhen gesucht und sich am Samstag mit einem angeblichen Schuhverkäufer am Bahnhof in Heidkrug verabredet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wartete am Bahnhof ein Jugendlicher, der jedoch keine Schuhe zum Verkauf dabei hatte. Stattdessen forderte er den Zwölfjährigen auf, den vereinbarten Kaufpreis ohne Gegenleistung auszuhändigen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, baute er sich laut Polizei mit einem Schlagstock vor dem Jungen auf.

15-jähriger Tatverdächtiger flieht - Zeuge hält in auf

Eine Anwohnerin wurde durch Geschrei auf die Situation aufmerksam und half dem Jungen, sich auf ihrem Grundstück in Sicherheit zu bringen. Der Tatverdächtige floh und war zunächst aus den Augen der Zeugin verschwunden. Ein weiterer Zeuge verständigte wenig später die Polizei, weil er den Tatverdächtigen erneut in der Nähe des Bahnhofes gesehen hatte. Als der 15-Jährige vor den Beamten fliegen wollte, lief der Zeuge ihm hinterher und hielt ihn fest, sodass die Beamten ihn schließlich festnehmen konnte. Die Polizei leitete gegen den Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes ein. Seine Erziehungsberechtigten konnten ihn später von der Dienststelle abholen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min