Integrationspreis 2023: Vier Projekte werden ausgezeichnet Stand: 21.08.2023 12:05 Uhr Für außergewöhnliche Projekte zur Integration von Geflüchteten hat das Land Niedersachsen vier Projekte mit dem Integrationspreis 2023 ausgezeichnet. Zudem gibt es einen Sonderpreis.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und der Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Deniz Kurku, gaben am Montag in Hannover die Preisträger bekannt. Die mit jeweils 6.000 Euro dotierten Preise gehen an:



das Nestwerk für soziale und kulturelle Projekte aus Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven)

die Bürgergemeinschaft Roderbruch / Kulturtreff in Hannover

die Integrationslotsen im Landkreis Cloppenburg

den Verein Cluster Projekte im Landkreis Hildesheim.

Preisübergabe für Ende November geplant

Das Bündnis "Niedersachsen packt an", das sich für die Integration von Geflüchteten einsetzt, vergab zudem einen Sonderpreis. Er ist ebenfalls mit 6.000 Euro dotiert. Den Preis erhielt die Kirchengemeinde "Zum Guten Hirten" in Langenhagen-Godshorn (Region Hannover). Die Preisübergabe soll Ende November 2023 bei einer Veranstaltung im Alten Rathaus in Hannover erfolgen. Der Integrationspreis wird in diesem Jahr zum 14. Mal vergeben. Das diesjährige Motto lautet "Integration im ländlichen Raum und Stadtquartier".

